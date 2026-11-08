Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi nedeniyle havalimanına ulaşım sağlayacak vatandaşları yakından ilgilendiren bir duyuru yayımlandı. Uluslararası organizasyon kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri nedeniyle Antalya Havalimanı güzergâhında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

9-14 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olması planlanan trafik düzenlemeleri nedeniyle özellikle uçak yolculuğu yapacak vatandaşların havalimanına ulaşım saatlerini yeniden planlamaları istendi.

ANTALYA HAVALİMANI GÜZERGÂHINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcının kente gelmesi bekleniyor.

Organizasyon nedeniyle Antalya Havalimanı ve nizamiye giriş güzergâhında özel trafik tedbirleri uygulanacak.

Bu süreçte havalimanına ulaşım sağlayan yollarda trafik yoğunluğu ve geçici aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, yolcuların uçuşlarını kaçırmamaları için ulaşım planlarını olası gecikmeleri dikkate alarak yapmaları gerektiğini bildirdi.

YOLCULARA '1 SAAT ERKEN GELİN' UYARISI

Havalimanını kullanacak yolcular için yapılan duyuruda, terminale varış saatlerinin bir saat öne çekilmesi istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uçuş öncesi, check-in, pasaport ve güvenlik işlemleri için planladıkları terminale varış saatini 1 saat öne çekmelerini önemle rica ederiz.”

Bu uyarıyla yolcuların olası trafik yoğunluğu nedeniyle uçuş öncesi işlemlerinde gecikme yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

9-14 KASIM TARİHLERİNE DİKKAT

Antalya Havalimanı güzergâhında uygulanacak trafik düzenlemelerinin 9 Kasım Pazartesi günü başlayarak 14 Kasım Cumartesi gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

Belirtilen tarihlerde havalimanına özel araç, taksi veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşacak yolcuların trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Özellikle uçuş saatine yakın yola çıkan yolcuların olası gecikmelerden etkilenebileceği belirtiliyor.

UÇUŞ SAATLERİ Mİ DEĞİŞTİ?

Yapılan duyuruda uçak seferlerinin kalkış saatlerinin değiştirildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Uyarı, havalimanı güzergâhındaki trafik düzenlemeleri nedeniyle yolcuların terminale planladıklarından bir saat daha erken ulaşmalarını kapsıyor.

Dolayısıyla yolcuların uçuş saatlerini hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri ve havalimanına ulaşım için ek süre ayırmaları önem taşıyor.

ANTALYA HAVALİMANI'NA GİDECEKLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

COP31 organizasyonu nedeniyle uygulanacak trafik tedbirleri süresince yolcuların yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

Ayrıca havalimanına ulaşımda yaşanabilecek gecikmelere karşı alternatif güzergâhların değerlendirilmesi ve check-in işlemleri için yeterli zaman ayrılması gerekiyor.

Yetkililerin uyarısı doğrultusunda yolcuların normal şartlarda planladıkları terminale varış saatini bir saat öne çekmeleri isteniyor.