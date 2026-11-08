Şans Topu'nun 8 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 17:00'da yapılan 89. çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 14, 28, 29 oldu. Artı numara 12.
1 kişi 5+1 bilerek 6.648.864,45 TL ikramiye kazandı. Bir sonraki çekiliş 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak.
İKRAMİYE DAĞILIMI
|Bilen
|Kazanan
|Kişi başı ikramiye
|5+1
|1
|6.648.864,45 TL
|5
|3
|73.584,20 TL
|4+1
|83
|2.659,65 TL
|4
|950
|290,45 TL
|3+1
|2.127
|155,65 TL
|3
|27.047
|48,95 TL
|2+1
|17.257
|70,35 TL
|1+1
|55.620
|34,70 TL
|0+1
|55.418
|34,85 TL
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.
Muhabir: Haber Merkezi