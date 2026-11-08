Tuvalet molası sayılan çalışana emsal mobbing tazminatı
Tuvalet molası sayılan çalışana emsal mobbing tazminatı
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Şans Topu'nun 8 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 17:00'da yapılan 89. çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 14, 28, 29 oldu. Artı numara 12.

1 kişi 5+1 bilerek 6.648.864,45 TL ikramiye kazandı. Bir sonraki çekiliş 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak.

İKRAMİYE DAĞILIMI

Bilen Kazanan Kişi başı ikramiye
5+1 1 6.648.864,45 TL
5 3 73.584,20 TL
4+1 83 2.659,65 TL
4 950 290,45 TL
3+1 2.127 155,65 TL
3 27.047 48,95 TL
2+1 17.257 70,35 TL
1+1 55.620 34,70 TL
0+1 55.418 34,85 TL

Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

Muhabir: Haber Merkezi