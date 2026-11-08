Manavgat'ta tahralı d*hşet! Cadde ortasında kendini yaraladı

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Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

1 kişi 5+1 bilerek 6.648.864,45 TL ikramiye kazandı. Bir sonraki çekiliş 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak.

Şans Topu'nun 8 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 17:00'da yapılan 89. çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 14, 28, 29 oldu. Artı numara 12.

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