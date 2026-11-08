İngiltere'de çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan yasal düzenlemelerin kapsamı genişliyor. Daha önce sosyal medya platformlarına yönelik gündeme gelen 16 yaş altı erişim engelinin, mesajlaşma altyapısına sahip e-ticaret ve ikinci el alışveriş sitelerini de kapsayacak şekilde büyütüldüğü bildirildi.

The Times gazetesinin aktardığı habere göre, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy öncülüğünde yürütülen çalışmayla eBay, Facebook Marketplace, Vinted ve Depop gibi popüler platformlar yasak kapsamına alınıyor. Hükümet yetkilileri, bu platformlardaki entegre mesajlaşma özelliklerinin çocukları yabancılar tarafından gerçekleştirilebilecek istismar risklerine açık hale getirdiğini savunuyor.

UYGULAMALARDAKİ MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ NEDEN RİSK YARATIYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan The Children's Society adlı çocuk koruma vakfı, alışveriş uygulamalarındaki denetimsiz iletişim kanalları üzerinden çocuk kullanıcılardan para karşılığında uygunsuz fotoğraflar talep edildiğine dair vakalar yaşandığını raporladı. Hükümet kaynakları da 16 yaşından küçük bireylerin bu hizmetler aracılığıyla ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını gösteren somut kanıtlar bulunduğunu vurguluyor. Düzenleme, e-ticaret platformlarının denetimsiz birer sosyal ağ gibi kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Keir Starmer tarafından 15 Haziran'da duyurulan ilk plana göre, kısıtlamaların bu yıl sonuna kadar parlamentodan geçmesi ve gelecek yılın ilk aylarında uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Düzenlemenin sadece geleneksel sosyal ağları değil, oyun içi sohbet ve yayın uygulamalarındaki mesajlaşma araçları ile VPN hizmetlerini de kapsayacak geniş bir dijital güvenlik kalkanı oluşturması bekleniyor.