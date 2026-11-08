“BASİT HATALARLA GOLLERİ YEDİK”

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve erken dakikalarda gol fırsatları yakaladıklarını belirten Pereira, bu pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti. İlk golü savunmada yapılan basit bir hatadan yediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, antrenmanlarda üzerinde çalıştıkları konuları sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

İkinci golde de benzer bir savunma hatası yaşandığını belirten Pereira, oyuncularının maç içerisinde doğru pozisyon alamamasının kendilerine pahalıya mal olduğunu söyledi.

“FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM VARDI”

İkinci yarıda Alanyaspor’un ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Pereira, güçlü bir rakibe karşı çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Portekizli çalıştırıcı, “Sadece savunmaya çekilmedik. Büyük bir takıma karşı korkmadan futbol oynamaya çalıştık. Pozisyonlara girdik ancak gole çeviremedik. Böyle bir maçta fırsatları değerlendiremeyince kazanmak imkansız oluyor” dedi.

Takımının ikinci yarıda 6 net pozisyon bulduğunu vurgulayan Pereira, benzer performansı diğer karşılaşmalarda sergilemeleri halinde daha iyi bir konumda olabileceklerini söyledi.

“SORUMLULUKTAN KAÇACAK BİRİ DEĞİLİM”

Alanyaspor’un ligdeki konumu ve kendi geleceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Pereira, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlattı.

Geçtiğimiz sezon aynı dönemde 14 puan topladıklarını, bu sezon ise 12 puanda olduklarını belirten Pereira, küme düşme hattının 4 puan üzerinde bulunduklarını ifade etti.

Eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen Pereira, “Yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum ama ben başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri değilim. Herhangi bir aksiyon istenirse konuşulabilir” ifadelerini kullandı.

“ÖZ GÜVENİMİZ DÜŞÜK AMA TOPARLANIYORUZ”

Takımın son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen toparlanma sinyalleri verdiğini savunan Pereira, Trabzonspor karşısındaki performansın önceki maçlara göre daha iyi olduğunu belirtti.

Oyuncularının öz güven eksikliği yaşadığını ancak bunun aşılmaya başladığını söyleyen Portekizli teknik adam, yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerinin en büyük sorunları olduğunu vurguladı.

Trabzonspor mağlubiyetiyle 12 puanda kalan Alanyaspor, galibiyet hasretini sonlandıramadan milli araya girerken Pereira’nın açıklamaları takımın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.