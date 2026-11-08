ALANYASPOR EVİNDE TRABZONSPOR’A BOYUN EĞDİ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı’nda Trabzonspor’u konuk etti. Kötü gidişatı taraftarı önünde sonlandırmak isteyen Akdeniz temsilcisi, bordo-mavili rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde iki gol gören Alanyaspor, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak üst üste yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi.

İLK YARIDA GELEN GOLLER ALANYASPOR’U YIKTI

Mücadeleye etkili başlayan Trabzonspor, 17. dakikada Chibuike Nwaiwu’nun asistinde Wagner Pina’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra beraberlik arayan Alanyaspor, 34. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Paul Onuachu’nun hazırladığı pozisyonda Mohamed Salah, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan turuncu-yeşilliler, ikinci yarıda skoru değiştiremedi ve sahadan puansız ayrıldı.

ALANYASPOR’DA GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor’un galibiyet hasreti beş maça yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ne 5-0 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, Trabzonspor karşısında da kötü gidişatı tersine çeviremedi.

Son iki lig maçında kalesinde toplam 7 gol gören ve gol sevinci yaşayamayan Alanyaspor, özellikle savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekti. Turuncu-yeşillilerin üst üste gelen olumsuz sonuçları, milli ara öncesinde takımın performansını yeniden gündeme taşıdı.

ALANYASPOR 12 PUANDA KALDI

Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Alanyaspor, Süper Lig’de 12 puanda kaldı. Bordo-mavili ekip ise üst üste altıncı galibiyetini alarak puanını 25’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımının başında ilk üç deplasman maçını kazanarak kulüp tarihine geçti. Alman çalıştırıcı ayrıca 1991-1992 sezonundan bu yana Trabzonspor’da üst üste altı lig galibiyeti elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

ALANYASPOR MİLLİ ARA SONRASI KASIMPAŞA’YA KONUK OLACAK

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor, milli arayı toparlanma fırsatı olarak değerlendirmeye çalışacak.

Turuncu-yeşilliler, milli aranın ardından 22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak beş maçlık kazanamama serisine son vermeyi hedefleyecek.