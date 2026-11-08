Alanya'da 8 Kasım 2026 Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

Açıklanan kesinti programına göre çalışmalar sabah saat 09.00'da başlayacak. Bazı bölgelerde elektriklerin saat 15.00'te yeniden verilmesi planlanırken, diğer bölgelerde kesintiler 16.45'e kadar devam edecek.

Vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

ALANYA'DA 8 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA?

Alanya'da 8 Kasım Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri üç ayrı çalışma programı kapsamında gerçekleştirilecek.

Kesinti saatleri şöyle:

09.00 – 15.00: Mahmutlar Küçük Ahmetler bölgesi

09.00 – 15.00: Akçatı, Bıçakçı, Karakocalı, Kestel, Kızılcaşehir, Oba, Tosmur, Uzunöz ve Üzümlü'nün belirli kesimleri

09.45 – 16.45: Karapınar, Mahmutlar yaylaları ve Şıhlar Arpaşlı bölgesi

Kesintilerin bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

MAHMUTLAR'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK

Alanya'nın Mahmutlar bölgesinde farklı noktalarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00 – 15.00 saatleri arasında:

Mahmutlar Küçük Ahmetler bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.45 – 16.45 saatleri arasında:

Mahmutlar Mahallesi'ne bağlı Keşbeleni Yaylası ve Kozarası Yaylası bölgelerinde enerji kesintisi uygulanacak.

Bu bölgelerde elektrik kesintisinin yaklaşık 7 saat sürmesi planlanıyor.

KESTEL, OBA VE TOSMUR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alanya'nın yoğun yerleşim bölgelerinden Kestel, Oba ve Tosmur'un belirli kesimleri de planlı bakım çalışmalarından etkilenecek.

Kesinti tarihi: 8 Kasım 2026 Pazar

Kesinti saatleri: 09.00 – 15.00

Kestel'de kesintiden etkilenecek yerler:

Kestel Baraj bölgesi

Kestel Mahallesi Hastepe Caddesi

Kestel Mahallesi Merines Caddesi

Kestel Sigorta bölgesi

Oba'da kesintiden etkilenecek yerler:

Oba Eczacılar bölgesi

Oba Karakocalı bölgesi

Oba Mahallesi Bedenliler Sokak

Oba Mahallesi Karakocalı Caddesi

Tosmur'da kesintiden etkilenecek yerler:

Tosmur Aydoğan bölgesi

Tosmur Merkez Camii çevresi

Tosmur Mahallesi Okul Caddesi

Tosmur Mahallesi Çakıcı Caddesi

Belirtilen noktalarda elektrik kesintisinin 6 saat sürmesi öngörülüyor.

AKÇATI, BIÇAKÇI VE KARAKOCALI'DA KESİNTİ

8 Kasım Pazar günü Alanya'nın farklı mahallelerinde de bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

09.00 – 15.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek yerler:

Akçatı Mahallesi Baraj Sokak

Bıçakçı bölgesi ve Bıçakçı Mahallesi'nin belirli kesimleri

Karakocalı Mahallesi'nin belirli kesimleri

Karakocalı Mahallesi Merkez Sokak

Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek yapılacağı belirtildi.

KIZILCAŞEHİR, UZUNÖZ VE ÜZÜMLÜ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti programında Kızılcaşehir, Uzunöz ve Üzümlü bölgeleri de yer alıyor.

09.00 – 15.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek yerler:

Kızılcaşehir Mahallesi Kızılcaşehir 2 bölgesi

Kızılcaşehir Mahallesi Uğurlu 1 bölgesi Alanya'da Yeni Parti önseçimine yoğun ilgi İçeriği Görüntüle

Uzunöz bölgesi

Üzümlü bölgesi ve Üzümlü Mahallesi'nin belirli kesimleri

Bu bölgelerde de bakım çalışmaları tamamlanana kadar elektrik verilemeyecek.

KARAPINAR VE ŞIHLAR'DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Alanya'nın Karapınar ve Şıhlar bölgelerinde elektrik kesintisi sabah 09.45'te başlayacak.

Kesinti saatleri: 09.45 – 16.45

Kesintiden etkilenecek yerler:

Karapınar bölgesi

Şıhlar Arpaşlı bölgesi

Planlanan çalışma süresi 7 saat olarak açıklandı.