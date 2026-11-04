Emeklilik hakkını kazanan milyonlarca çalışan için dilekçenin hangi tarihte verileceği yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı enflasyon verileri, 2026 ve 2027 yıllarında emekli olacakların aylık hesaplamalarına ilişkin beklentileri güncelledi. Mevcut tahminler, 2026 yılında emeklilik başvurusu yapmanın bazı çalışanlar açısından daha avantajlı olabileceğine işaret ediyor. Ancak kesin sonuç için yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ 2026'DA MI, 2027'DE Mİ VERİLMELİ?

Emeklilik dilekçesinin verildiği yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan aylığın başlangıç tutarını etkileyebiliyor. Bunun nedeni, emekli aylıklarına uygulanan zamlarla yeni emekli olacakların kazançlarının güncellenmesinde kullanılan katsayının farklı hesaplanması.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesine göre, 2026 yılında emeklilik dilekçesi verenler ile 2027 yılında başvuranlar arasındaki farkın geçmiş yıllardaki kadar yüksek olması beklenmiyor. Mevcut ekonomik tahminler, 2026 yılında başvuranların yaklaşık yüzde 2 civarında avantaj sağlayabileceğini gösteriyor.

Ancak bu oran kesinleşmiş değil. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, iki yıl arasındaki avantajın büyüklüğünü değiştirebilir.

TÜİK'İN EKİM 2026 ENFLASYON VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı 58291 sayılı Tüketici Fiyat Endeksi bültenine göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim dönemindeki toplam fiyat artışı ise yüzde 27,52 oldu.

Bu veriler, 2026 yılının ilk 10 ayında fiyatların ne kadar yükseldiğini ortaya koyarken emeklilik hesaplamasında kullanılacak yıllık güncelleme katsayısına ilişkin önemli bir gösterge oluşturdu.

Resmî verilere göre 2026 yıl sonu enflasyonunun kesinleşmesi için kasım ve aralık aylarına ilişkin sonuçların da açıklanması gerekiyor. TÜİK, kasım ayı enflasyon bülteninin yayımlanma tarihini 3 Aralık 2026 olarak duyurdu.

2026 YILINDA EMEKLİ OLANLARIN AVANTAJI NE KADAR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına 2026 yılının ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında artış uygulandı. İki artışın bileşik etkisi yaklaşık yüzde 32,1'e ulaştı.

2026 yılında emeklilik başvurusu yapanların aylık hesabında bu artışlar dikkate alınırken, 2027 yılında emekli olacakların geçmiş kazançları 2026 yılı enflasyonu ve ekonomik büyüme verilerinden oluşan güncelleme katsayısıyla hesaplanacak.

Bu nedenle 2026 yılı emekli aylığı artışları ile 2027 yılına taşınacak kazançların güncelleme oranı arasındaki fark önem taşıyor. Ancak yüzde 32,1'lik artışın tamamı, iki yılda emekli olacak kişiler arasındaki maaş farkı anlamına gelmiyor.

ÜÇ FARKLI EKONOMİK SENARYO ORTAYA ÇIKTI

2026 yıl sonu enflasyonu ve ekonomik büyümeye ilişkin tahminler, emeklilik dilekçesinin hangi yılda verilmesinin daha avantajlı olabileceğine dair farklı sonuçlar ortaya koyuyor.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4 enflasyon ve yüzde 3,3 büyüme tahminleri esas alındığında güncelleme katsayısı yaklaşık 1,2939 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda 2026 yılında emeklilik başvurusu yapanların aylık başlangıç tutarı bakımından avantajlı olması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,63 enflasyon ve yüzde 2,9 büyüme beklentileri kullanıldığında ise katsayı yaklaşık 1,3015 düzeyine ulaşıyor.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) yüzde 31,2 enflasyon ve yüzde 2,7 büyüme tahminleriyle yapılan hesaplamada katsayı yaklaşık 1,3201 seviyesine çıkıyor. Bu senaryoda iki yıl arasında dilekçe tarihinden kaynaklanan belirgin bir aylık farkı oluşmayabileceği değerlendiriliyor.

Bu hesaplamalar tahmin niteliği taşıyor. Nihai güncelleme katsayısı, gerçekleşen enflasyon ve ilgili ekonomik büyüme verileri üzerinden belirlenecek.

2024 VE 2025 YILLARINDA YÜZDE 31 FARK OLUŞMUŞTU

Emeklilik başvurusunun zamanlamasının önemini gösteren yakın dönem örneklerinden biri 2024 ve 2025 yılları arasında yaşandı.

Benzer koşullardaki çalışanların emeklilik dilekçelerini 2024 yılında vermeleri, 2025 yılında vermelerine kıyasla yaklaşık yüzde 31 daha yüksek başlangıç aylığı elde etmelerini sağladı.

Bu farkın temelinde yüksek enflasyon döneminde emekli aylıklarına yapılan artışlar ile sonraki yılın güncelleme katsayısı arasındaki farklılık bulunuyordu.

2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mevcut tahminler ise benzer büyüklükte bir farkın ortaya çıkacağına işaret etmiyor.

HER EMEKLİ ADAYI İÇİN AYNI HESAPLAMA GEÇERLİ DEĞİL

Başvuru yılına bağlı aylık farklılığı özellikle SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar ile ilk defa 15 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayanları ilgilendiriyor.

Emekli Sandığı hükümlerine tabi memurların aylık hesaplama sistemi farklı olduğundan, aynı karşılaştırmanın bütün kamu görevlilerine uygulanması doğru değil.

Ayrıca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar, toplam prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranı da emekli maaşını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle yalnızca başvuru yılını dikkate alarak bütün çalışanlar için tek bir emeklilik tarihi önermek mümkün değil.

KIDEM TAZMİNATI HESABI KARARI DEĞİŞTİREBİLİR

Emeklilik nedeniyle işten ayrılmayı planlayan çalışanların yalnızca bağlanacak aylığı değil, kıdem tazminatını da değerlendirmesi gerekiyor.

2026 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 73 bin 730 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarın 2027 yılının ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan ve uzun süredir aynı işyerinde çalışan kişiler açısından yeni yılın beklenmesi, tazminat tutarını artırabilir.

Örneğin kıdem tazminatı tavanının 5 bin lira yükselmesi, tavan üzerinden hesaplanan ve 20 yıllık kıdemi bulunan bir çalışanın brüt tazminatında yaklaşık 100 bin liralık fark oluşturabilir. Bu hesaplama yalnızca tavan artışının etkisini gösteren örnektir; çalışanın gerçek tazminatı hizmet süresine ve yasal koşullara göre değişir.

Dolayısıyla emekli aylığında oluşabilecek küçük bir avantaj, bazı çalışanlar için kıdem tazminatındaki artışın gerisinde kalabilir.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN 15 OCAK TARİHİ ÖNEMLİ

Kamu işçilerinin emeklilik başvurularında özel bir takvim uygulanıyor. Kamu işçilerinin 14 Ocak 2027 tarihine kadar yaptıkları başvurular 2026 yılı emeklilik hesabı kapsamında değerlendirilebiliyor.

15 Ocak 2027 ve sonrasındaki başvurularda ise 2027 yılı hesaplaması devreye giriyor.

Bu nedenle kamu işçilerinin ocak ayı başında açıklanacak yıl sonu enflasyon verilerini değerlendirdikten sonra başvuru tarihini belirleme imkânı bulunuyor.

Ancak bu özel uygulamanın bütün özel sektör çalışanları için geçerli olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

ALANYA'DA EMEKLİLİK PLANLAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Alanya'da turizm, konaklama, ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışan, emeklilik koşullarını tamamlamış kişiler açısından da dilekçe tarihi önem taşıyor.

Özellikle yıl sonunda işten ayrılmayı planlayan çalışanların emekli aylığı başlangıç tutarını, çalışmaya devam etmeleri halinde elde edecekleri ücreti ve varsa kıdem tazminatı haklarını birlikte değerlendirmeleri gerekiyor.

SGK'nın e-Devlet üzerinden erişilebilen emekli aylığı hesaplama hizmetleri, çalışanların mevcut prim kayıtlarına göre tahmini aylıklarını incelemelerine yardımcı oluyor. Ancak bu hesaplamaların gelecekteki enflasyon ve güncelleme katsayısını kesin olarak yansıtmadığı unutulmamalı.

Emeklilik başvurusundan önce SGK hizmet dökümünün kontrol edilmesi, eksik prim veya hatalı kazanç bildirimlerinin araştırılması da önem taşıyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN SON KARAR NE ZAMAN VERİLMELİ?

4 Kasım 2026 itibarıyla mevcut tahminler, emeklilik dilekçesini 2026 yılında vermenin bazı sigortalılar için sınırlı bir avantaj sağlayabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte yıl sonu enflasyonunun beklenenden yüksek gerçekleşmesi halinde hesaplama değişebilir.

Emekli aylıklarına 2027 yılının ocak ayında yapılabilecek ilave bir artışın ise her iki yılda emekli olanlara aynı oranda uygulanması durumunda, başvuru yılları arasındaki mevcut oransal farkı tek başına ortadan kaldırması beklenmiyor.

Emeklilik kararında belirleyici olacak unsurlar; kesinleşecek enflasyon, güncelleme katsayısı, sigortalılık statüsü, prime esas kazançlar ve kıdem tazminatı hesabı olacak.

Bu nedenle 2026 yılı bitmeden emeklilik dilekçesi vermeyi düşünen çalışanların, yalnızca genel tahminlere dayanmak yerine kendi SGK kayıtları üzerinden hesaplama yaptırmaları ve başvurunun mali sonuçlarını karşılaştırmaları önem taşıyor.