Milyonlarca çalışanın gözü, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere aralık ayında toplanacak olan komisyona çevrildi. Yıl boyunca yaşanan enflasyon ve alım gücü kaybı, yapılacak zam oranına yönelik beklentileri artırıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, çalışanların maaşlarına yansıyacak olası senaryoları hesaplayarak kamuoyuyla paylaştı.

Son iki yıldır asgari ücretin yıllık olarak belirlendiğini ve temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmadığını hatırlatan Bülbül'ün aktardığına göre, yeni artışta öncelik enflasyon karşısındaki kaybın telafisi olmalı. Bülbül, mevcut erimenin giderilmesi için asgari ücrete en az yüzde 27,5 oranında bir artış yapılması gerektiğini bildirdi. Bu oranın uygulanması halinde brüt maaş 42 bin TL'ye, net maaş ise 35 bin 796 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ YETERLİ OLACAK MI?

Masadaki bir diğer senaryo olan yüzde 30'luk artış ihtimalini de değerlendiren uzman isim, bu durumda net asgari ücretin 36 bin 500 lira seviyesine ulaşacağını açıkladı. Ancak oransal olarak yüksek görünse de mevcut ücretin uzun süredir açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi.

Çalışanların eline geçen en düşük ücretin insan onuruna yakışır bir seviyeye çekilmesi gerektiğini vurgulayan Bülbül, yüzde 30'luk artışın dahi yalnızca asgari bir gereklilik olduğunu ifade etti.

KOMİSYON TÜRK-İŞ OLMADAN MI TOPLANACAK?

Zam oranlarının yanı sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yılki toplantı dinamiği de belirsizliğini koruyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in, komisyon yapısı değişmediği sürece masada yer almayacağı yönündeki açıklamaları süreci farklı bir boyuta taşıdı.

Normal şartlarda 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan komisyonun, sendika boykotu durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bülbül'ün değerlendirmesine göre, mevcut yapının kısa sürede değişmemesi ve Türk-İş'in görüşmelere katılmaması halinde karar, hükümet ve işveren temsilcilerinden oluşan 10 kişilik heyet tarafından alınabilecek. İşçi kesiminin masada olmadığı bir senaryoda ise artış oranının düşük kalma ihtimali ağırlık kazanıyor.