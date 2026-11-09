ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Meltem Mah. İsmail Baha Sürelsan Caddesi Tapu Binası Kuzeyinde bulunan ATM yerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
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Pafta No
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Mahallesi
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Adresi
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Nevi/Yüzölçümü
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Geçici Teminat
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Muhammen Bedel
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20J-3D
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Meltem
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İsmail Baha Sürelsan Caddesi Tapu Binası Kuzeyi
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ATM Yeri/9m2
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150.000,00-TL
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500.000,00-TL
-İhale 17.11.2026 Salı günü saat 14:45’te Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda
(Beyaz Salon) yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 -TL bedel karşılığında temin
edilebilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı (150.000,00-TL) 16.11.2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen
Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR.