-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen

-İhaleye katılacakların geçici teminatı (150.000,00-TL) 16.11.2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 -TL bedel karşılığında temin

-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

Meltem Mah. İsmail Baha Sürelsan Caddesi Tapu Binası Kuzeyinde bulunan ATM yerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

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