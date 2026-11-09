ANTALYA

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Meltem Mah. İsmail Baha Sürelsan Caddesi Tapu Binası Kuzeyinde bulunan ATM yerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Pafta No

Mahallesi

Adresi

Nevi/Yüzölçümü

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

20J-3D

Meltem

İsmail Baha Sürelsan Caddesi Tapu Binası Kuzeyi

ATM Yeri/9m2

150.000,00-TL

500.000,00-TL

-İhale 17.11.2026 Salı günü saat 14:45’te Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda

(Beyaz Salon) yapılacaktır.

-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 -TL bedel karşılığında temin

edilebilir.

-İhaleye katılacakların geçici teminatı (150.000,00-TL) 16.11.2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen

Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02583024