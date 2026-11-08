Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9 Kasım Pazartesi günü resmi açılışı yapılacak olan COP31 küresel iklim zirvesinde, etkinlik başlamadan lojistik sorunlar ortaya çıktı. Turizm Gazetesi'nin aktardığına göre, kent merkezi, havalimanı ve Belek bölgesinden konferans alanına taşıma yapan servis otobüslerinin seferlerinde yol kapatmaları sebebiyle ciddi aksamalar meydana geldi.

Organizasyon yönetimi tarafından bugün saat 11:00 civarında katılımcılara gönderilen ilk e-postada, 710, 720 ve 730 numaralı hatlarda sorun yaşandığı bildirildi. Yaklaşık 20 dakika sonra iletilen ikinci mesajda ise krizin boyutu güncellenerek 610, 620, 630, 640, 710, 720, 730 ve 810 numaralı toplam 8 hatta seferlerin durduğu açıklandı. Yönetim, ev sahibi ülkenin bildirdiği yol kapatmaları kaynaklı bu durum için özür dileyerek seferlerin saat 13:00 itibarıyla normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

ULAŞIM İÇİN KAÇ OTOBÜS TAHSİS EDİLMİŞTİ?

Zirve boyunca dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların ulaşımını sağlamak amacıyla toplam 21 hat üzerinde çalışacak 630 otobüs görevlendirilmişti. Türkiye'nin ulaşımdaki çevre vizyonunu yansıtmak adına bu araçların 71'i elektrikli, 233'ü ise doğal gazlı modellerden seçilmişti. Farklı şehirlerden Antalya'ya getirilen bu özel filonun, organizasyonun henüz ilk gününde altyapı ve yol kapatma kararları nedeniyle işlevsiz kalması dikkat çekti.

Aylardır hazırlıkları süren COP31'de resmi açılışa saatler kala yaşanan bu lojistik zafiyet, ilerleyen günlerdeki etkinlik takvimi için endişe yarattı. Zirve boyunca benzer trafik ve organizasyon sorunlarının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı yakından takip ediliyor.