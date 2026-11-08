Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadele, beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi fikstürüne göre Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun resmi programında müsabakanın başlama saati 21.00 olarak yer alıyor. Karşılaşma, beIN Sports'un 4K yayın programına da dahil edildi.

BEŞİKTAŞ MİLLİ ARAYA GALİBİYETLE GİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 19 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, son lig maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan İstanbul temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında kazanarak milli maç arasına moralli girmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'ın bu sezon iç sahada oynadığı 5 lig karşılaşmasının tamamını kazanması, mücadele öncesindeki önemli istatistiklerden biri olarak öne çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHADA

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanına Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından çıkıyor. Ankara temsilcisi, bu sonuçla ligde 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Başkent ekibi, sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında puan alarak Alanyaspor karşısında yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Alanyaspor'u yakından takip eden futbolseverler açısından da karşılaşma önem taşıyor. Akdeniz temsilcisini son lig maçında mağlup eden Gençlerbirliği'nin Beşiktaş karşısında göstereceği performans, iki takımın güncel form durumunu karşılaştırma fırsatı sunacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi maç bilgilerine göre karşılaşma, İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta, sponsorluk adıyla Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş, sahasında oynadığı lig maçlarındaki galibiyet serisini devam ettirmeye çalışırken Gençlerbirliği, deplasmandaki olumsuz sonuçlarını geride bırakmak istiyor.

SÜPER LİG'DE PAZAR GÜNÜ ALANYASPOR DA SAHADA

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Alanya'yı ilgilendiren bir başka önemli karşılaşma da oynanacak. Corendon Alanyaspor, saat 18.30'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun fikstürüne göre Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının ardından günün son Süper Lig mücadelesinde Beşiktaş ile Gençlerbirliği saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.