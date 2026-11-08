Alanya'da bulunan Kestel Ortaokulu'nda ortaya çıkan yapısal hasar şüphesi, öğrenci velilerini endişelendirdi. Kestel Mahallesi'ndeki okul binasında büyük çatlakların tespit edilmesi ve taşıyıcı sistemde hasar olabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine bina Alanya Belediyesi tarafından mühürlendi.

Okul-Aile Birliği ve veliler tarafından yapılan duyuruda, binanın güvenliğinin belirlenmesi için kapsamlı teknik inceleme yapılması gerektiği belirtildi.

TAŞIYICI KOLONDA CİDDİ HASAR ŞÜPHESİ

Velilerin açıklamasına göre okul binasının alt katında, ana taşıyıcı kolon olduğu belirtilen bir bölümde ciddi hasar şüphesi bulunuyor.

Binada büyük çatlakların tespit edildiği ifade edilirken, hasarın ortaya çıkmasından önce bina içerisinden bir ses duyulduğu bilgisinin de velilere aktarıldığı kaydedildi.

Söz konusu gelişmeler, okul binasının taşıyıcı sisteminin güvenliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Ancak çatlakların yapının dayanıklılığını ne ölçüde etkilediği henüz teknik incelemeyle kesinleştirilmedi.

ALT KATTA ANASINIFI ÖĞRENCİLERİ DE EĞİTİM GÖRÜYOR

Kestel Ortaokulu binasının alt katında anasınıfı, üst katlarında ise ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü belirtildi.

Farklı yaş gruplarından öğrencilerin kullandığı binada hasar şüphesinin ortaya çıkması, velilerin güvenlik konusundaki endişelerini artırdı.

Özellikle küçük yaştaki çocukların da aynı binada eğitim görmesi nedeniyle yapının güvenliğinin bir an önce netleştirilmesi bekleniyor.

ALANYA BELEDİYESİ OKUL BİNASINI MÜHÜRLEDİ

Binada tespit edilen çatlaklar ve güvenlik endişelerinin ardından Alanya Belediyesi tarafından okulun mühürlendiği bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte okul binasının eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin belirsizlik gündeme geldi.

Veliler, yapılacak incelemelerin sonucunu ve öğrencilerin eğitimlerine nerede devam edeceğine ilişkin alınacak kararları bekliyor.

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME

Okul-Aile Birliği ve velilerin duyurusunda, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden bir yetkilinin hasarlı bölgeyi gözle incelediği ifade edildi.

Ancak yalnızca gözle yapılan incelemenin binanın güvenli olup olmadığını belirlemek için yeterli olmadığı, kesin değerlendirme için kapsamlı teknik inceleme gerektiği vurgulandı.

Yapılacak teknik değerlendirmeyle çatlakların nedeni, taşıyıcı sistemin durumu ve binanın eğitim faaliyetleri için güvenli olup olmadığına ilişkin soruların yanıt bulması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ NASIL DEVAM EDECEK?

Kestel Ortaokulu'nun mühürlenmesinin ardından öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin alınacak kararlar merak konusu oldu.

Okul binasının yeniden kullanılıp kullanılamayacağı, yapılacak teknik incelemenin sonuçlarına bağlı olacak.

Öğrencilerin başka bir binaya yönlendirilip yönlendirilmeyeceği veya geçici eğitim düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

GÖZLER TEKNİK RAPORDA

Alanya'da velileri tedirgin eden gelişmenin ardından okul binasının güvenliğiyle ilgili teknik değerlendirme önem kazandı.

Çatlakların yapısal bir risk oluşturup oluşturmadığının uzmanlar tarafından incelenmesi ve öğrencilerin eğitimine ilişkin belirsizliğin giderilmesi bekleniyor.