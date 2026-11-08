İspanya La Liga'da Real Madrid'in Valencia deplasmanında oynadığı karşılaşmaya milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Eflatun-beyazlıların genç yıldızı, hücumdaki etkili performansını sürdürerek takımına önemli bir gol katkısı daha sağladı.

Mücadelenin 36. dakikasında rakip fileleri havalandıran Arda Güler, Real Madrid'in Valencia karşısında farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu, gol ve asist istatistikleriyle de öne çıkmayı başardı.

ARDA GÜLER'DEN VALENCIA KARŞISINDA ŞIK GOL

Real Madrid'in Valencia ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 36. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı.

Ceza sahası içerisinde topla buluşan milli yıldız, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Arda'nın golüyle Real Madrid, Valencia deplasmanında skoru 2-0'a taşıdı.

Genç futbolcu, attığı golle takımının hücumdaki etkili isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

SON 6 MAÇTA 3 GOL VE 3 ASİST

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla son dönemde ortaya koyduğu performans dikkat çekiyor.

Milli futbolcu, son 6 karşılaşmada 3 gol atarken takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı.

Böylece genç yıldız, söz konusu dönemde toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Arda Güler'in son 6 maçlık performansı şöyle:

Maç: 6

Gol: 3

Asist: 3 Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçeriği Görüntüle

Toplam gol katkısı: 6

Bu istatistikler, Arda Güler'in Real Madrid'in hücum organizasyonlarında giderek daha fazla sorumluluk üstlendiğini ortaya koyuyor.

REAL MADRID'DE ARDA GÜLER ETKİSİ

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, teknik becerisi, oyun görüşü ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Valencia karşısında kaydettiği gol, genç futbolcunun son haftalardaki yükselen performansının bir başka göstergesi oldu.

Hücum hattında hem gol atan hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan milli yıldız, Real Madrid'in skor üretimine önemli katkı sağlıyor.

MİLLİ YILDIZ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, son dönemdeki istatistikleriyle Türk futbolseverleri de sevindiriyor.

Valencia deplasmanında attığı golle bir kez daha gündeme gelen genç yıldız, son 6 maçta ulaştığı 6 gol katkısıyla başarılı grafiğini sürdürdü.