İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Ligin üst sıralarında mücadele eden Real Madrid, zorlu Mestalla deplasmanında üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Valencia ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

İki takım arasındaki köklü rekabet, karşılaşma öncesinde futbolseverlerin ilgisini artırıyor.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia ile Real Madrid arasındaki La Liga 12. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

Mücadeleye Valencia'nın iç saha maçlarını oynadığı Mestalla Stadyumu ev sahipliği yapacak.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Madrid karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İspanya La Liga'daki kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden izleyebilecek.

REAL MADRID 27 PUANLA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Real Madrid, La Liga'da geride kalan 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

Eflatun-beyazlı ekip, +18 averajla ligin üçüncü sırasında bulunuyor.

Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Madrid temsilcisi, Valencia karşısında kazanarak üst sıralardaki takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Real Madrid'in özellikle hücumdaki üretkenliği, karşılaşma öncesinde dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

VALENCIA DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Ev sahibi Valencia ise La Liga'da zor günler geçiriyor.

Geride kalan 11 haftada yalnızca 9 puan toplayabilen Valencia, -9 averajla 19. sırada yer alıyor.

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, Real Madrid karşısında alacağı olası galibiyetle moral bulmayı amaçlıyor.

Valencia'nın kendi sahasında Real Madrid'e karşı geçmişte elde ettiği sonuçlar ise taraftarlar açısından umut veren istatistiklerden biri olarak öne çıkıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE REAL MADRID ÜSTÜN

Valencia ile Real Madrid arasındaki geçmiş karşılaşmalarda Madrid ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

Paylaşılan istatistiklere göre iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid 102 kez galip gelirken Valencia 49 galibiyet elde etti.

Taraflar arasındaki 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu rakamlar, Real Madrid'in genel rekabette rakibine karşı önemli bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

MESTALLA'DA VALENCIA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

İki takımın Valencia'nın ev sahipliğinde oynadığı karşılaşmalarda ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Mestalla'daki geçmiş mücadelelerde Valencia 39 galibiyet elde ederken Real Madrid 30 kez kazandı.

Valencia'da oynanan 25 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Bu istatistikler, Real Madrid'in genel rekabetteki üstünlüğüne rağmen Mestalla deplasmanının tarihsel olarak kolay geçmediğini ortaya koyuyor.

SON 10 MAÇTA REAL MADRID 6 KEZ KAZANDI

Valencia ile Real Madrid arasında oynanan son 10 karşılaşmada Madrid ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Bu süreçte Real Madrid 6 galibiyet elde ederken Valencia 2 kez kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son karşılaşma, 8 Şubat 2026 tarihinde Valencia'nın sahasında oynandı.

Real Madrid, söz konusu mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Madrid ekibi, bir önceki karşılaşmada da Valencia'yı 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Real Madrid 11 9 0 2 27 Valencia 11 — — — 9

Real Madrid, puan tablosunda rakibinin 18 puan önünde bulunuyor.

Ancak Valencia'nın iç saha avantajı ve geçmiş rekabette Mestalla'da aldığı sonuçlar, mücadele öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

GÖZLER MESTALLA'DAKİ KRİTİK 90 DAKİKADA

Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, iki takımın ligdeki farklı hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Real Madrid, zirve yarışında puan kaybetmemek için sahaya çıkarken Valencia, düşme hattından uzaklaşma yolunda güçlü rakibinden puan almayı hedefliyor.