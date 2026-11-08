Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yaklaşan COP31 zirvesi için trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yeşildere Mahallesi'nde toplanan çok sayıda trafik ekibi, saha keşfi ve güzergah kontrollerini tamamlayarak göreve hazır hale geldi.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, hazırlıklar kapsamında Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Akyürek başkanlığında kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, zirve süresince şehir içi ulaşımın aksamaması ve katılımcıların güvenli seyahat etmesi için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Ekiplere güzergah dağılımları yapılarak, özellikle öncü polislerin dikkat etmesi gereken kritik noktalar tek tek anlatıldı.

D-400 VE VARYANT HATTINDA SIKI DENETİM

Zirve trafiğini yönetecek personele, konvoy öncesi yolların açık tutulması ve kavşaklarda telsiz irtibatının kesinlikle kesilmemesi talimatı verildi. D-400 Karayolu ile COP31 otopark alanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, kente gelecek misafirlere karşı yardımcı ve güler yüzlü olunması istendi.

COP31 TRAFİK YÜKÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Uluslararası çapta binlerce katılımcıyı ağırlayacak olan COP31 zirvesi, şehir içi ana arterlerde ciddi bir hareketlilik yaratacak. Emniyet güçlerinin önceden başlattığı bu keşif çalışmaları, zirve günlerinde yerel halkın günlük ulaşım rutininin en az seviyede etkilenmesini ve diplomatik konvoyların güvenle ilerlemesini hedefliyor.

Toplantının ardından harekete geçen otolu ve motosikletli polis timleri, kortej halinde zirve alanına geçerek son incelemelerini yaptı. Ekiplerin Varyant mevkisine kadar uzanan devriye faaliyetiyle birlikte zirve öncesi tüm saha hazırlıklarının eksiksiz tamamlandığı bildirildi.