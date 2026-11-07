Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Amedspor karşılaşması için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, taraftarı önünde galibiyete ulaşmayı hedeflerken Amedspor ise İstanbul deplasmanından üç puanla ayrılmak istiyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaya Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Amedspor karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 açıklandı.

Galatasaray ilk 11: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül.

Sarı-kırmızılı ekipte hücum hattında Deniz Gül'e görev verilmesi dikkat çekerken, orta sahada Torreira ve Sara ikilisi yer alıyor.

Galatasaray, sahasında oynayacağı mücadelede topa sahip olarak rakip kalede etkili olmayı amaçlıyor.

AMEDSPOR'UN İLK 11'İ AÇIKLANDI

Galatasaray deplasmanında mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler'in ilk 11'i de netleşti.

Amedspor ilk 11: Alban Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Saba, Sor, Lutin, Gift Orban.

Diyarbakır temsilcisi, zorlu İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak kadrosuyla galibiyet arayacak.

Amedspor'un hücum hattında Gift Orban görev yaparken, orta sahada Furkan Soyalp ve Raveloson gibi isimler yer alıyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu.

Galatasaray-Amedspor mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde Fabio Melo, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Saat 19.00'da başlayacak mücadele, yayıncı kuruluşun dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Amedspor karşısında kazanarak puanını 28'e yükseltmeyi ve milli ara öncesinde zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

23 puanla ikinci sırada yer alan Amedspor ise Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde liderliği devralacak.

İki takım arasındaki yalnızca iki puanlık fark, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.

GÖZLER RAMS PARK'TAKİ MÜCADELEDE

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak mücadele, haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olacak.

Sarı-kırmızılılar taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmak isterken, Diyarbakır temsilcisi güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor.