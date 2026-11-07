Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul'da oynanacak. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i RAMS Park'ta konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderliğini sağlamlaştırmayı ve milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Diyarbakır temsilcisi ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükselmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında yalnızca iki puan bulunması, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele, haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşması olacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele ayrıca yayıncı kuruluşun dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın aboneliğine sahip olması gerekiyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

GALATASARAY 25 PUANLA LİDER

Süper Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 25 puanla haftaya lider girdi.

Sarı-kırmızılılar, Amedspor karşısında kazanması halinde puanını 28'e yükseltecek ve rakibiyle arasındaki farkı 5 puana çıkaracak.

Galatasaray, özellikle iç saha avantajını kullanarak kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

AMEDSPOR KAZANIRSA LİDERLİĞE YÜKSELECEK

Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ilk 10 haftada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Diyarbakır temsilcisi, geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puana ulaştı.

Lider Galatasaray'ın yalnızca iki puan gerisinde bulunan Amedspor, İstanbul deplasmanında kazanması halinde puanını 26'ya yükselterek rakibini geride bırakacak.

Amedspor, son lig maçında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek kritik karşılaşma öncesinde moral buldu.

GALATASARAY'DA ABDÜLKERİM BARDAKCI VE OSIMHEN YOK

Galatasaray'da Amedspor karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle aldığı iki maçlık cezanın son karşılaşmasını Amedspor'a karşı tamamlayacak.

Hücum hattının önemli isimlerinden Victor Osimhen ise dizinden geçireceği operasyon nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İki futbolcunun yokluğu, Galatasaray'ın ilk 11 tercihlerini doğrudan etkileyecek.

AMEDSPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Amed Sportif Faaliyetler'de de Galatasaray karşılaşması öncesinde eksik oyuncular bulunuyor.

Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Samuel Ballet, cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

Sakatlığı devam eden Dilhan Demir'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Diyarbakır temsilcisi, eksiklerine rağmen İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

MBAYE DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

Karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Mbaye Diagne olacak.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Senegalli golcü, bu kez Amedspor'un başarısı için eski takımına karşı mücadele edecek.

Diagne'nin eski takımına karşı göstereceği performans, karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'ın Amedspor karşısındaki ilk 11'inde cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle değişiklik yapması bekleniyor.

Özellikle Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'in yokluğunda teknik heyetin savunma ve hücum hattında hangi isimlere görev vereceği merak ediliyor.

İki takımın kesin ilk 11'leri karşılaşma öncesinde açıklanacak.

SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşma, yalnızca iki takım açısından değil, Süper Lig'deki genel sıralama bakımından da büyük önem taşıyor.

Galatasaray kazanırsa liderlikteki avantajını artıracak. Amedspor'un galibiyeti halinde ise zirvede el değiştirme yaşanacak.

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması durumunda iki takım arasındaki iki puanlık fark korunacak.