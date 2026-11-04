BİM, A101 ve ŞOK'un Kasım 2026 aktüel katalogları belli oldu. Alanya'da alışveriş yapacak vatandaşları da ilgilendiren kampanyalarda temel gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ürünleri öne çıktı. BİM ve ŞOK'un 4-10 Kasım, A101'in ise 31 Ekim-1 Aralık tarihli ürün listeleri karşılaştırıldığında üç zincirin farklı ihtiyaç gruplarına ağırlık verdiği görüldü. BİM'de ayçiçek yağı 429 TL, A101'de 2 kilogram pirinç 129,50 TL, ŞOK'ta ise 300 gramlık Milka çikolata çeşitleri 199 TL olarak listelendi.

BİM, A101 VE ŞOK'TA HANGİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR?

Üç marketin açıklanan ürün listeleri incelendiğinde BİM'in temel mutfak ihtiyaçlarına, A101'in gıda ve ev temizliği ürünlerine, ŞOK'un ise kişisel bakım, atıştırmalık ve çeşitli ev ürünlerine ağırlık verdiği görülüyor. Bu farklılık nedeniyle bütün ürünler üzerinden doğrudan bir ucuzluk sıralaması yapmak mümkün değil.

Karşılaştırmada öne çıkan ortak ürün grubu pirinç oldu. BİM'de 5 kilogram Osmancık pirinç 329 TL, A101'de 2 kilogram Yayla uzun tane pilavlık pirinç 129,50 TL fiyatla yer aldı. Ürünlerin markaları, çeşitleri ve paket ağırlıkları farklı olduğu için yalnızca etiket fiyatlarıyla karşılaştırılması yanıltıcı olabilir.

BİM VE A101 PİRİNÇ FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI

BİM'de satışa sunulan 5 kilogramlık Osmancık pirincin kilogram fiyatı 65,80 TL olarak hesaplanıyor. A101'deki 2 kilogramlık Yayla uzun tane pilavlık pirincin kilogram fiyatı ise 64,75 TL'ye karşılık geliyor.

Böylece açıklanan katalog fiyatlarına göre A101'deki ürünün kilogram fiyatı, BİM'deki üründen 1,05 TL daha düşük kalıyor. Ancak iki ürünün markası ve pirinç çeşidi farklı olduğundan bu sonuç aynı ürünün iki marketteki fiyat farkı anlamına gelmiyor.

A101'deki pirincin indirim öncesi fiyatı 175 TL olarak belirtilirken kampanyalı fiyatı 129,50 TL'ye düşüyor. Bu değişim 45,50 TL'lik, yaklaşık yüzde 26'lık indirime karşılık geliyor.

BİM 4 KASIM KATALOĞU: TEMEL GIDA FİYATLARI

BİM'in 4-10 Kasım 2026 tarihli ürün listesinde özellikle yağ, un, bakliyat ve makarna çeşitleri öne çıkıyor. Marketin resmi internet sitesinde de 4 Kasım tarihli aktüel ürün duyurusu bulunuyor.

BİM kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:

Ayçiçek yağı PET şişe: 429,00 TL

Buğday unu: 115,00 TL

Osmancık pirinç: 329,00 TL

Nohut: 139,00 TL

Yerli kırmızı mercimek: 179,00 TL

Pilakilik piyazlık iri kuru fasulye: 125,00 TL

Bulgur çeşitleri: 55,00 TL

Makarna çeşitleri: 23,50 TL

Lavaş tortilla: 64,50 TL

Glutensiz bakliyat makarnası çeşitleri: 55,00 TL

Körili noodle: 39,50 TL

Hamur kabartma tozu: 49,00 TL

BİM'in resmi ürün bilgilerinde ayçiçek yağının 5 litre, buğday ununun 5 kilogram, Osmancık pirincin 5 kilogram, nohut ve kırmızı mercimeğin ise 2,5 kilogramlık paketlerde olduğu belirtiliyor.

Bu miktarlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre ayçiçek yağının litre fiyatı 85,80 TL, unun kilogram fiyatı 23 TL, nohutun kilogram fiyatı 55,60 TL ve kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 71,60 TL oluyor.

BİM'in açıklanan listesinde diğer iki marketle doğrudan karşılaştırılabilecek aynı marka ve gramajda yağ, un veya bakliyat ürünü bulunmadığından bu kategoriler için marketler arası fiyat üstünlüğü belirlenemiyor.

A101 31 EKİM KATALOĞU: GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

A101'in 31 Ekim-1 Aralık 2026 tarihleri arasındaki kampanya listesinde gıda, içecek, temizlik malzemeleri ve günlük kullanım ürünleri bulunuyor. Bazı ürünlerde indirim öncesi fiyatlar da paylaşılıyor.

A101'de açıklanan ürün fiyatları şöyle:

Öncü domates salçası 4300 gram: 430,00 TL (önceki fiyat 610,00 TL)

Miss Arap sabunu spreyli 750 ml: 65,00 TL

Polonez hindi fıstıklı salam 2x90 gram: 84,50 TL

Jacobs Southeast Origins kahve 95 gram: 229,00 TL (önceki fiyat 459,00 TL)

Miss & Foşur Foşur Soda Plus çamaşır sodası 500 gram: 69,00 TL

Duracell Simply düğme pil 3'lü 2032: 159,95 TL (önceki fiyat 199,95 TL)

Aqua Bambu 3 katlı kağıt havlu 16'lı: 185,00 TL

Doğuş Gurme demlik poşet çay 100'lü: 150,00 TL (önceki fiyat 299,95 TL)

Cafex kahveli sütlü içecek vanilya 250 ml: 45,00 TL

Cafex kahveli sütlü içecek karamel 250 ml: 45,00 TL

Renax Gold bulaşık makinesi kapsülü 30'lu: 169,00 TL (önceki fiyat 229,00 TL)

Yayla uzun tane pilavlık pirinç 2 kilogram: 129,50 TL (önceki fiyat 175,00 TL)

A101 kataloğunda özellikle kahve, çay ve salça fiyatlarındaki değişim öne çıkıyor. Jacobs Southeast Origins kahvenin fiyatı 459 TL'den 229 TL'ye inerken Doğuş Gurme demlik poşet çay 299,95 TL yerine 150 TL'den listeleniyor.

Öncü domates salçasının 4,3 kilogramlık ambalajında ise indirim öncesi fiyatla kampanyalı fiyat arasında 180 TL fark bulunuyor. Bu ürünün kilogram fiyatı yaklaşık 100 TL olarak hesaplanıyor.

ŞOK 4 KASIM KATALOĞU: KİŞİSEL BAKIM VE ÇİKOLATA İNDİRİMLERİ

ŞOK'un 4-10 Kasım 2026 tarihli aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünleri, çikolata çeşitleri, ev eşyaları ve evcil hayvan maması yer alıyor. ŞOK Marketler'in kurumsal internet sitesinde de aynı tarih aralığı için haftanın fırsatları duyurusu yayımlandı.

ŞOK kataloğundaki ürünler ve fiyatları şöyle:

Whiskas sığırlı kedi maması 1+ yaş 1,4 kilogram: 275,00 TL (önceki fiyat 549,95 TL)

Colgate Harry Potter pilli diş fırçası: 449,00 TL (önceki fiyat 699,00 TL)

Milka Schoko & Keks 300 gram: 199,00 TL (önceki fiyat 399,00 TL)

Milka Oreo 300 gram: 199,00 TL (önceki fiyat 399,00 TL)

Milka çilekli çikolata 300 gram: 199,00 TL (önceki fiyat 399,00 TL)

Escamp çelik kare masa: 999,00 TL (önceki fiyat 1.190,00 TL)

Elidor İpek Terapisi Güzelleştirici Bakım Kremi 13: 219,00 TL (önceki fiyat 379,00 TL)

Axe Black deodorant 150 ml: 159,00 TL (önceki fiyat 319,00 TL)

Axe Apollo deodorant 150 ml: 159,00 TL (önceki fiyat 319,00 TL)

Elidor İpek Terapisi serum 80 ml: 199,00 TL (önceki fiyat 349,00 TL)

Koza erkek şortlu takım gri M-L: 299,00 TL (önceki fiyat 449,00 TL)

Nivea Aqua Rose makyaj temizleyici 400 ml: 142,00 TL (önceki fiyat 285,00 TL)

ŞOK'ta üç farklı Milka çikolata çeşidinin fiyatı 399 TL'den 199 TL'ye düşüyor. Her bir üründe 200 TL'lik fiyat farkı bulunuyor.

Whiskas kedi mamasında 274,95 TL, Colgate pilli diş fırçasında ise 250 TL'lik indirim öne çıkıyor. Axe Black ve Axe Apollo deodorantların her birinde önceki fiyatla kampanyalı fiyat arasında 160 TL fark bulunuyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE A101 Mİ, ŞOK MU?

A101 ve ŞOK'un kasım kataloglarında ev temizliği ve kişisel bakım kategorilerinde farklı ürünler bulunuyor. A101'de Miss Arap sabunu sprey 65 TL, çamaşır sodası 69 TL ve Renax Gold bulaşık makinesi kapsülü 169 TL olarak listeleniyor.

ŞOK'ta ise Axe deodorant çeşitleri 159 TL, Nivea Aqua Rose makyaj temizleyici 142 TL ve Elidor bakım kremi 219 TL fiyatla satış listesinde yer alıyor.

Bu ürünler kullanım amaçları bakımından farklı olduğu için doğrudan fiyat karşılaştırması yapılamıyor. A101'in listesinde ev temizliği ürünleri, ŞOK'un listesinde ise kişisel bakım ürünleri daha belirgin bir yer tutuyor.

KAHVE VE İÇECEK FİYATLARINDA HANGİ MARKET ÖNE ÇIKIYOR?

İçecek kategorisinde A101'in açıklanan listesinde Jacobs Southeast Origins 95 gram kahve 229 TL, Doğuş Gurme 100'lü demlik poşet çay 150 TL ve Cafex kahveli sütlü içecek çeşitleri 45 TL olarak yer alıyor.

BİM ve ŞOK'un karşılaştırmaya alınan ürün listelerinde aynı marka ve miktarda kahve veya çay bulunmadığından üç market arasında doğrudan fiyat karşılaştırması yapılamıyor.

KASIM İNDİRİMLERİNDE HANGİ MARKET HANGİ İHTİYACA HİTAP EDİYOR?

Üç zincirin açıklanan katalogları birlikte değerlendirildiğinde temel mutfak alışverişi için BİM'in, gıda ile ev temizliği ihtiyaçlarını birlikte karşılamak isteyenler için A101'in, kişisel bakım ve atıştırmalık ürünleri arayanlar için ise ŞOK'un listelerinde daha fazla seçenek bulunduğu görülüyor.

Alanya'daki tüketiciler açısından alışveriş öncesinde yalnızca ürünün etiket fiyatına değil, paket ağırlığına ve birim fiyatına da bakılması önem taşıyor. Özellikle pirinç karşılaştırmasında görüldüğü gibi farklı gramajlarda satılan ürünlerin toplam fiyatları, gerçek maliyet farkını tek başına göstermiyor.

Kampanya tarihlerinde de farklılık bulunuyor. BİM ve ŞOK'un karşılaştırılan katalogları 10 Kasım 2026'da sona ererken A101'in belirtilen kampanya dönemi 1 Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

Fiyatlar zincir marketlerin kendi duyurularında yer alan kampanya bilgilerinden derlenmiştir. Kampanyalı ürünler stoklarla sınırlıdır; fiyatlar ve ürünlerin bulunabilirliği değişebilir. Alışveriş öncesinde güncel etiketlerin ve kampanya koşullarının kontrol edilmesi önerilir.