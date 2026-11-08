Alanya'da meydana gelen trafik kazasında iki çocuk yaralandı. İncekum Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Z.A. ve E.T.D., seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklara ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi başlatıldı.
İNCEKUM MAHALLESİ'NDE KORKUTAN KAZA
Kaza, Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre K.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A. (10) ve E.T.D.'ye (10) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen iki çocuk yaralandı.
Kazanın meydana geldiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı çocukların yardımına koştu.
İKİ ÇOCUK ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki iki çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan Z.A. ve E.T.D.'ye müdahale etti.
İlk müdahalelerinin ardından iki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çocukların yaralanmalarının niteliği ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN AYRINTILAR NETLEŞMEDİ
İncekum Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilin sürücüsünün K.A. olduğu öğrenildi.
Kazanın hangi koşullarda meydana geldiğine, araç hızına ve olası kusur durumuna ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Z.A. ve E.T.D.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.