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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Z.A. ve E.T.D.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazanın hangi koşullarda meydana geldiğine, araç hızına ve olası kusur durumuna ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.

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İncekum Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilin sürücüsünün K.A. olduğu öğrenildi.

Çocukların yaralanmalarının niteliği ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İlk müdahalelerinin ardından iki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan Z.A. ve E.T.D.'ye müdahale etti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki iki çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen iki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre K.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A. (10) ve E.T.D.'ye (10) çarptı.

Alanya'da meydana gelen trafik kazasında iki çocuk yaralandı. İncekum Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Z.A. ve E.T.D., seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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