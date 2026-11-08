Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turizm Gazetesi'nin bildirdiğine göre, Kapadokya Üniversitesi bu dev organizasyonda sürdürülebilir turizm ve iklim değişikliğine uyum odaklı dört farklı bilimsel çalışmasını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Üniversitenin programı kapsamında destinasyon yönetimi, çevresel kirlilik ve turizmde gıda israfının önlenmesi gibi kritik başlıklar ele alınacak. Etkinliklerin merkezinde, 9 Kasım'da Yeşil Bölge'de düzenlenecek "Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras" başlıklı panel yer alıyor. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in moderatörlüğünü üstleneceği oturumda, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar bölgesel turizm ve tarım ekosistemlerinin iklim değişikliğine uyum süreçlerini değerlendirecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ATIKSIZ OTEL MODELİ

Konferansta tanıtılacak en dikkat çekici çalışmalardan birini, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) iş birliğiyle Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından geliştirilen "Atıksız Her Şey Dahil Modeli" oluşturuyor. Bu sistem, konaklama tesislerindeki mutfak operasyonlarına yapay zeka destekli kameralar ve akıllı tartılar entegre ederek gıda atıklarını anlık olarak takip etmeyi hedefliyor. Elde edilen veriler, otel yönetimlerinin israfı kaynağında önlemesine ve kaynak verimliliğini artırmasına doğrudan katkı sağlayacak.

DESTİNASYON YÖNETİMİNDE YENİ VERİ DÖNEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Turizm sektörünün çevresel hedeflere ulaşmasında salt korumacı yaklaşımların yerini artık veriye dayalı destinasyon yönetimi alıyor. Doç. Dr. Halil Burak Sakal yürütücülüğündeki DEI-Climate ve DEI-SDG projeleri, emisyon, su kullanımı ve enerji tüketimi gibi göstergeleri bir karar destek sistemine dönüştürüyor. Bu yapı, yerel yönetimlerin ve turizm profesyonellerinin iklim risklerine karşı daha isabetli stratejiler belirlemesine zemin hazırlıyor.

Üniversitenin dördüncü projesi ise Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk tarafından hazırlanan ve atık su arıtma tesislerinin mikroplastik yayılımındaki rolünü inceleyen Ürgüp merkezli araştırma olacak. Stantlar ve dijital sunumlarla desteklenecek program boyunca Rektör Prof. Dr. Karasar'ın yanı sıra Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ile akademisyenler Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve Doç. Dr. Sinan Akıllı Liderler Oturumu'nda aktif rol alacak.