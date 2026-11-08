Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle başlayan yeni yapılanma sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın, yeni teknik heyette yer almayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni dönemin teknik kadrosu şekillenmeye başlarken, eski futbolculardan Dirk Kuyt'ın geleceği merak konusu oldu. Hollandalı futbol adamının Emre Belözoğlu'nun ekibine katılmak istemediği yönündeki iddialar gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla birlikte yardımcı antrenörler ve teknik kadronun diğer üyelerine ilişkin çalışmalar da gündeme geldi.

Liverpool karşılaşmasında takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın yeni yapılanmada görev alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

AZİZ YILDIRIM'IN DIRK KUYT'I İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Özbostan'ın aktardığı bilgilere göre Aziz Yıldırım, Hollandalı futbol adamının Emre Belözoğlu yönetimindeki teknik ekipte görev almasını istiyordu.

Ancak Kuyt'ın bu düşünceye sıcak bakmadığı ve yeni teknik yapılanmanın içerisinde bulunmak istemediği öne sürüldü.

Özbostan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor."

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na daha önce Dirk Kuyt'ın yeni teknik ekipte görev alıp almayacağı sorulmuştu.

Belözoğlu, konuyla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız."

Bu açıklamanın ardından Kuyt'ın geleceğine ilişkin resmi kararın kulüp tarafından duyurulması beklenmeye başlandı.

FENERBAHÇE'DE 12 KİŞİLİK TEKNİK EKİP KURULACAK

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki yeni dönemde 12 kişilik bir teknik ekiple çalışacaklarını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte teknik kadronun hangi isimlerden oluşacağı merak edilirken, Dirk Kuyt'ın bu ekipte yer almayacağı yönündeki iddia dikkat çekti.

Kuyt'ın teknik ekibe katılmama kararının kesinleşip kesinleşmediği konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

DIRK KUYT FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde görev almak istemediği iddia edilse de Hollandalı çalıştırıcının kulüpteki geleceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Yeni teknik yapılanmada görev almayacağı yönündeki haberler, Kuyt'ın Fenerbahçe'den tamamen ayrılacağı anlamına gelmiyor.

Kulübün teknik kadroya ilişkin yapacağı resmi duyurunun ardından Hollandalı futbol adamının durumunun netleşmesi bekleniyor.