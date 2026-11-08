“MAÇI DAHA ERKEN BİTİREBİLİRDİK”

Alanya Oba Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Thomas Reis, maçın başından itibaren iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

İlk yarıda daha fazla gol bularak karşılaşmayı erken koparabileceklerini belirten Reis, “Maçı daha erken bitirebilirdik. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Altıncı galibiyetimiz arka arkaya, yine gol yemeden kazandığımız bir maç. Dolayısıyla çok mutluyuz, gurur duyuyoruz takımımızla” dedi.

Milli aranın oyuncular için önemli bir dinlenme fırsatı olacağını vurgulayan Reis, aranın ardından çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

“SAHADA SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRDÜM”

Oyuncularının mücadele gücünden memnun olduğunu dile getiren Alman çalıştırıcı, sahada savaşan bir takım görmenin kendisi için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Yoğun maç takviminin oyuncuları fiziksel ve zihinsel açıdan zorladığını ifade eden Reis, her karşılaşmaya aynı mücadele anlayışıyla çıkmaları gerektiğini vurguladı.

“25 PUAN BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Trabzonspor’un üst üste aldığı altı galibiyetle 18 puan topladığını hatırlatan Reis, takımının toplamda 25 puana ulaştığını söyledi.

Ligde ikinci sırada bulunduklarını belirten deneyimli teknik adam, “25 puan belki ligde kalmak için yeterli puan ama bu kulübün hedeflerini, ulaşmak istediği yerleri biliyorsunuz. Şu an 2. sıradayız ve daha üstler için de savaşmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu aldığımız puan belki çok iyi ama asla yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARA SONRASI DAHA GÜÇLÜ KADRO

Milli aranın ardından sakat oyuncuların takıma dönmesini beklediklerini açıklayan Reis, kadro kalitesinin daha da artacağını söyledi. Deneyimli teknik adam, oyuncuların geri dönmesiyle hücum organizasyonlarında, final paslarında ve savunmada daha etkili bir takım olacaklarına inandığını belirtti.

Takımın başarısında önceki teknik ekibin de katkısı bulunduğunu ifade eden Reis, elde edilen sonuçların yalnızca kendi dönemine ait olmadığını vurguladı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamalarının sonunda bordo-mavili taraftarlara teşekkür eden Thomas Reis, tribün desteğinin takım için büyük önem taşıdığını söyledi.

Taraftarlara verilebilecek en güzel hediyenin üç puan olduğunu belirten Reis, hem iç sahada hem de deplasmanda desteklerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle yükselişini sürdürürken, milli araya 25 puanla ikinci sırada girdi.