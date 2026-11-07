Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasında sakatlanan Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, golcü futbolcunun tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceğini duyururken, yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.

OSIMHEN BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen, Stuttgart maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edildi. Nijeryalı futbolcunun operasyonunun İstanbul'daki Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve oyuncunun sağlık durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceğini bildirdi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Osimhen'e geçmiş olsun dilekleri iletilerek en kısa sürede sağlığına kavuşmasının temenni edildiği belirtildi.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ASTON VILLA MAÇI

Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyaya yansıyan iddialara göre iyileşme sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Galatasaray sağlık ekibinin, Osimhen'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEBİLİR

Osimhen'in Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak mücadelede de forma giyebileceği iddia edildi. Ancak yıldız futbolcunun sahalara dönüşü, tedavi sürecindeki gelişmelere ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelere bağlı olacak.

Galatasaray taraftarları, takımın gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olan Osimhen'in bir an önce iyileşerek yeniden sahalara dönmesini bekliyor.