İtalya Serie A’da 2025/26 sezonunun 36. haftasında oynanacak Fiorentina-Genoa maçı, Avrupa futbolunu yakından takip eden taraftarların gündeminde yer alıyor. Sezonun bitimine sayılı haftalar kala iki takım da puan tablosunda daha güçlü bir konuma ulaşmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, 10 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ LUCA MASSIMI

Floransa’nın simge statlarından Stadio Artemio Franchi’de oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Luca Massimi yönetecek. Yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip statta, ev sahibi Fiorentina’nın taraftar desteğini arkasına alarak maça tempolu başlaması bekleniyor.

Mor-beyazlı ekip, iç saha avantajını kullanarak hanesine üç puan yazdırmak isterken Genoa ise disiplinli oyun yapısıyla zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Teknik heyetlerin özellikle savunma güvenliği ve geçiş oyunları üzerine yoğunlaşması bekleniyor.

Sezonun son düzlüğüne girilirken alınacak her puan, takımların ligdeki sıralaması açısından daha da kritik hale geliyor. Bu nedenle Fiorentina ile Genoa arasındaki mücadele, yalnızca üç puan için değil, sezonun genel hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

CANLI ANLATIM TAKİP EDİLECEK

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte ilk 11’ler, önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve teknik direktör hamleleri futbolseverler tarafından anbean takip edilecek. Özellikle Serie A’yı düzenli izleyen sporseverler için maçın canlı anlatımı ve dakika dakika gelişmeleri yoğun ilgi görmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor.

İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Fiorentina ile Genoa’nın karşı karşıya geleceği bu mücadele, hafta sonu futbol programının dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.