Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinde şimdiye kadarki en başarılı sonucunu elde etti. Hafta sonuna sıralama turları ve Sprint yarışıyla başlayan milli sporcu, ana yarışta gösterdiği mücadeleyle damalı bayrağı 13. sırada görerek önemli bir başarıya imza attı.

CUMARTESİ GÜNÜ ZORLU GEÇTİ

Sıralama turlarını 17. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, Sprint yarışında iyi bir start almasına rağmen istediği tempoyu yakalayamadı. Yarışı 16. sırada bitiren milli pilot, puan barajının dışında kaldı.

ANA YARIŞTA TEMPOSUNU YÜKSELTTİ

Pazar günü ana yarışa 16. sıradan başlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonu Marc Marquez'in yarıştan çekilmesiyle bir sıra avantaj kazandı. İyi bir kalkış yapan milli sporcu, ilk turu 14. sırada geçti.

Yarışın orta bölümünde 17. sıraya kadar gerileyen Toprak, takım arkadaşı Jack Miller, Yamaha pilotu Alex Rins ve VR46 Ducati sürücüsü Franco Morbidelli ile kıyasıya mücadele etti.

SON BÖLÜMDE ATAĞA KALKTI

Ön grupta yaşanan düşüşler ve artan temposuyla birlikte Toprak Razgatlıoğlu, bitime altı tur kala 12. sıraya kadar yükseldi. Son turlarda Alex Rins ve Franco Morbidelli ile yaşadığı mücadele, yarışın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Damalı bayrağı 13. sırada gören Toprak, böylece hem MotoGP kariyerindeki en iyi sonucunu elde etti hem de 3 puan kazanarak toplam puanını 4’e çıkardı. Milli sporcunun daha önceki en iyi derecesi, ABD Grand Prix’sinde aldığı 15’incilikti.

JORGE MARTIN 1,5 YIL SONRA ZAFERE ULAŞTI

Yarışın galibi ise Aprilia pilotu Jorge Martin oldu. Yedinci sıradan başladığı yarışta son bölümde temposunu artıran Martin, takım arkadaşı Marco Bezzecchi'yi geçerek uzun bir aranın ardından yeniden birinciliğe ulaştı.

Şampiyona lideri Bezzecchi ikinci sırada yer alırken, Trackhouse Aprilia pilotu Ai Ogura podyumun son basamağını aldı. Bu sonuçla Aprilia, tarihinde ilk kez podyumun ilk üç sırasını tamamen kapatmış oldu.

Ai Ogura ayrıca, 2012 yılında podyuma çıkan Katsuyuki Nakasuga’dan sonra MotoGP’de kürsüye çıkan ilk Japon pilot olarak kayıtlara geçti.