Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Boldağ Mahallesi Gökliman mevkiinde hayata geçirilmek istenen mermer ocağı projesi hukuki engele takıldı. Plato Mermer tarafından yürütülmesi planlanan ve 29 Ağustos 2025 tarihinde yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan proje için verilen onay, Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Yaklaşık bin dekarlık ruhsat alanının ilk aşamada dörtte birlik kısmında faaliyete geçmesi hedeflenen mermer ocağı, bölge sakinlerinin ve çevre aktivistlerinin tepkisine neden olmuştu. Antalya Valiliği'ne karşı açılan davada mahkeme heyeti, yöre halkının itirazlarını haklı bularak 'ÇED Olumlu' kararını ortadan kaldırdı.

KARAR SONRASI ÇEVRECİLERDEN AÇIKLAMA

Yargı sürecinin sonuçlanmasının ardından Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) yazılı bir bildiri yayımladı. Açıklamaya göre, alınan iptal kararının sadece hukuki bir kazanım olmadığı, aynı zamanda Finike'nin doğasına, su kaynaklarına ve ortak değerlerine sahip çıkma mücadelesinin önemli bir adımı olduğu vurgulandı. Dernek yönetimi, dava sürecini yürüten Avukat Tuncay Koç ile destek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

ÇED İPTALİ SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?

İdare mahkemesinin verdiği bu iptal kararı, söz konusu ruhsat sahasında planlanan madencilik faaliyetlerinin mevcut yasal şartlarda yürütülemeyeceği anlamına geliyor. Şirketin sahada fiili işlem yapabilmesi için ya hukuki itiraz yollarını kullanarak kararı bozdurması ya da yasal gereklilikleri sağlayarak sıfırdan yeni bir ÇED onay süreci başlatması gerekecek.

TORAÇDER tarafından yayımlanan bildirinin sonunda, Finike'nin dağlarının ve ormanlarının gelecek nesillere bir emanet olduğu hatırlatıldı. Dernek, bu ekolojik değerleri koruma kararlılığının süreceğini bildirerek kararın başta Boldağ köyü olmak üzere tüm yöre halkına hayırlı olmasını diledi.