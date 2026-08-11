Kapadokya'nın turizmiyle öne çıkan ilçelerinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarihi bir kaya-oyma ev 45 milyon TL'ye satışa çıktı. sahibinden.com'da yayımlanan ilan, hem büyüklüğü hem de yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Avanos'un en eski mahallelerinden Alaaddin Mahallesi'nde, şehir merkezinde yer alan ev tamamen kayadan oyma. Üç kat kaya yapısına sahip taşınmazın brüt alanı 1.000 metrekare; tapu içindeki 2+1 doğalgazlı oturum bölümü ise 291 metrekare olarak belirtiliyor. İlanda ev, 7+1 kullanımıyla tanıtılıyor.

İlan sahibi, taşınmazın özellikle butik otel yatırımı için elverişli olduğunu vurguluyor. Hâlihazırda 7-8 odası bulunan yapının 25-30 odaya kadar genişletilebileceği; seramik mağazası ya da farklı işletmeler için de kullanılabileceği ifade ediliyor. Yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya'da jakuzili ve hamamlı kaya-oyma butik otellerin son dönemde yatırımcıların ilgisini çektiği belirtiliyor.

Kaya-oyma konutlar, bölgede hem konsept konaklama hem de yüksek getirili turizm yatırımı olarak öne çıkıyor.