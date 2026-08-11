ASAT tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın artan nüfusu ve turizm sektörünün yarattığı yoğun su talebini karşılamak amacıyla içme suyu altyapısına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Kurum, 2019-2026 yıllarını kapsayan 7 yıllık dönemde kent genelindeki içme suyu projeleri için toplam 26 milyar 311 milyon 497 bin 414 TL kaynak ayırdığını bildirdi.

Merkez ilçelerden en uzak kırsal mahallelere kadar uzanan yatırımlar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan eski hatlar yenilenirken, yeni yerleşim bölgelerine de su şebekesi ulaştırıldı. Verilere göre, son 7 yıl içinde Antalya genelinde inşa edilen yeni içme suyu hattının toplam uzunluğu 4 milyon 969 bin 633 metreye ulaştı.

ALTYAPI VE DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Sadece boru hatlarının döşenmesiyle sınırlı kalmayan projelerde, kentin su depolama kapasitesini doğrudan etkileyecek yeni tesisler de inşa ediliyor. Suyun kaynağından alınarak şebekeye ve oradan da musluklara kesintisiz, güvenli bir şekilde ulaşması hedefleniyor. Eski borulardan kaynaklanan su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, projenin temel odak noktalarından birini oluşturuyor.

ANTALYA'NIN SU GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Bölgedeki hızlı kentleşme ve özellikle yaz aylarında katlanan turizm nüfusu, mevcut su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Uzman değerlendirmelerine göre, iklim koşulları ve nüfus artışı göz önüne alındığında, yer altında kilometrelerce uzanan bu tür yenileme çalışmaları kentin gelecekte yaşayabileceği olası su krizlerini önlemede kritik bir rol oynuyor. Yapılan bu uzun vadeli yatırımlar, Antalya'nın yalnızca bugünkü değil, gelecek on yıllardaki su güvenliğini de teminat altına almayı amaçlıyor.