Antalya Valiliği ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 24 Temmuz 2026

Cuma günü Kaş ile Finike arasındaki deniz sahasında şiddetli fırtına bekleniyor. Bölgedeki denizciler ve balıkçılar, yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda denizcilik otoriteleri tarafından resmi olarak uyarıldı.

RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYİ BULACAK

Yapılan meteorolojik açıklamada, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetine ulaşacağı bildirildi. Saatteki hızının 50 ile 75 kilometre arasında değişmesi öngörülen fırtınanın, cuma günü saat 14.00 itibarıyla deniz ulaşımını ve su üstü faaliyetlerini etkilemeye başlaması bekleniyor. Fırtınalı havanın aynı gün gece saat 23.59 sularında etkisini tamamen yitireceği tahmin ediliyor.

DENİZCİLER İÇİN RİSK NE BOYUTTA?

Denizcilik standartlarında 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgarlar, açık denizde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması ve özellikle küçük balıkçı tekneleri için seyir güvenliğinin ciddi risk altına girmesi anlamına geliyor. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi adına belirtilen saat aralığında denize açılınmaması ve liman ya da barınaklardaki teknelerin bağlama donanımlarının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.