Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. BirGün'ün aktardığı habere göre, AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi" ile uluslararası rezervasyon sitelerinin denetim altına alınması hedefleniyor.

Düzenleme yasalaştığı takdirde, Airbnb, Booking.com, Agoda, Trivago, Skyscanner ve Cozycozy gibi dünya çapında hizmet veren platformların Türkiye'de resmi bir temsilcilik açması zorunlu hale gelecek. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel bir izin belgesi almaları gerekecek. Bu belgenin bedeli ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

KURALLARA UYMAYANLARI HANGİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR?

Yabancı platformlar, yalnızca bakanlık onaylı konaklama tesislerinin, turizm amaçlı kiralanan konutların ve uçak biletlerinin elektronik ticaretini yapabilecek. Tüketici haklarını korumayı ve adil rekabet ortamı sağlamayı amaçlayan teklife uymayan şirketlere öncelikle idari para cezası kesilecek. İhlallerin devamı halinde ise belge iptali ve platformun Türkiye'den dijital satış yapmasının tamamen engellenmesi gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca bu platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) turizm payı ödemekle yükümlü kılınacak.

ALANYA TURİZMİ BU DÜZENLEMEDEN NASIL ETKİLENECEK?

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da da bu yasa teklifi turizmciler ve mülk sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki günlük kiralık ev piyasası ve butik otellerin büyük oranda bu dijital platformlar üzerinden müşteri bulması, düzenlemenin bölgesel yansımalarının muhtemel etkisini artırıyor. Kayıt dışı kiralamaların önüne geçilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi adına atılan bu adımların, yerel konaklama sektöründe hukuki güvenliği güçlendirmesi bekleniyor.