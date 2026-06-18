Kırıkkale'deki bir turizm okulundan Alanya'nın İncekum Mahallesi'ne staj programı kapsamında gelen kafilede yer alan 39 yaşındaki öğretmen Mehmet T., kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, turizm sektörü için pratik eğitim amacıyla bölgedeki bir otele yerleşen grupta adli bir vaka kayıtlara geçti. İddiaya göre, stajyer kız öğrenci, sorumlu öğretmeni tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Öğrencinin yaşadığı durumu yetkililere bildirmesi üzerine kolluk kuvvetleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

JANDARMA EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

İhbarın ardından İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mehmet T., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

STAJYER EĞİTİMLERİNDE HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Turizm meslek liselerinden her yıl çok sayıda öğrenci, sezon öncesinde Alanya ve çevresindeki konaklama tesislerinde uygulamalı eğitime katılıyor. Hukukçular ve eğitim uzmanları, staj programlarında öğrencilerin güvenliği için okul yönetimleri ile yerel kolluk kuvvetlerinin koordineli çalıştığını aktarıyor. Bu tür iddialarda adli makamlar, mağdur beyanını esas alarak hızlı bir soruşturma süreci yürütüyor. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.