Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. İlk karşılaşmadan 2-0'lık avantajla ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda tur biletini almak için sahaya çıkacak. Mücadele TV100'den şifresiz yayımlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda kritik rövanş zamanı geldi. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz ile Avusturya'da karşılaşacak.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması 11 Ağustos Salı günü oynanacak. Merkur Arena'daki mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı TV100 ve S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Karşılaşma TV100 üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE AVANTAJLI GİDİYOR

Sarı-lacivertliler, turun ilk karşılaşmasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir skor avantajı elde etti.

Fenerbahçe, Avusturya'daki karşılaşmada avantajını koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ ALEJANDRO HERNANDEZ

Merkur Arena'da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇ BİLGİLERİ

Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı Saat: 21.30 Stadyum: Merkur Arena Yayın: TV100 ve S Sport Şifresiz yayın: TV100