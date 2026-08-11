Antalya Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, perakende sektöründe yaşanan rekabetin geldiği son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "üç harfliler" olarak bilinen zincir marketlerin pazar payı yüzde 60 seviyesine kadar yükseldi. Öz, bu büyümenin pazar esnafının gelirlerinden parça parça eksilterek gerçekleştiğini vurguladı.

Söz konusu pazar payı artışının yalnızca ucuz ürün satışı ile açıklanamayacağını belirten Öz, değişen tüketici beklentilerinin ve rekabet koşullarının doğru analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ZİNCİR MARKETLER NASIL BÜYÜYOR?

Zincir marketlerin kiralık mağazalarda hizmet vermelerine rağmen altyapı ve müşteri konforu için ciddi bütçeler ayırdığı ifade edildi. Açıklamada, bu işletmelerin en modern iklimlendirme sistemlerini kurduğu, alışveriş arabalarından mağaza giriş çıkışlarına kadar her detayı müşteri rahatlığına göre dizayn ettiği aktarıldı. İsmail Öz, görünürde birbirleriyle rekabet eden zincir marketlerin, arka planda büyüme stratejileri doğrultusunda ortak hareket ettiklerini öne sürdü.

ESNAF REKABETE NASIL AYAK UYDURMALI?

Antalya ve Alanya gibi semt pazarı kültürünün hem yerel halk hem de yerleşik yabancılar için büyük önem taşıdığı Akdeniz bölgesinde, esnafın bu değişime direnmesi yerine uyum sağlaması hayati önem taşıyor. Geleneksel pazarların doğrudan üreticiyle temas, taze ürün garantisi, çeşitlilik ve pazarlık gibi zincir marketlerde bulunmayan yapısal avantajları bulunuyor. Yerel ekonominin dinamikleri, esnafın bu doğal avantajları korurken müşteri memnuniyetini modern perakende standartlarına yaklaştırmasını zorunlu kılıyor.

Pazar esnafına çağrıda bulunan Başkan Öz, gelecekte ayakta kalabilmenin yolunun hizmet kalitesini artırmaktan geçtiğini hatırlattı. Açıklama, esnafa yönelik 'İyi pazarlar, bereketli işler' temennisiyle sona erdi.