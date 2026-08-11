Akaryakıta Büyük Zam: Motorin 90 TL Sınırına Dayanacak

Akaryakıt fiyatlarında yeni artış kapıda. 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle benzinin litresine 1,50 TL, motorinin litresine ise 5,13 TL zam öngörülüyor. Motorindeki yüksek artış, araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık ve lojistik maliyetleri nedeniyle birçok sektörü yakından ilgilendiriyor.

MOTORİNE 5,13 TL, BENZİNE 1,50 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt piyasasında oluşan fiyat farkının bir bölümünün vergi düzenlemesiyle karşılanması, kalan kısmının ise doğrudan pompaya yansıması bekleniyor.

Mevcut hesaplamalara göre benzinde pompa fiyatına yansıyacak artış 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olacak.

Yeni fiyatların gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor.

MOTORİN 90 TL EŞİĞİNE YAKLAŞIYOR

Motorine tek seferde gelmesi beklenen 5,13 TL'lik artışın ardından litre fiyatı bazı bölgelerde 90 TL sınırına yaklaşacak.

İstanbul Avrupa Yakası için yapılan hesaplamalarda zam sonrası benzinin litresinin yaklaşık 71,42 TL, motorinin 85,20 TL seviyesine çıkması bekleniyor. LPG fiyatının ise 33,79 TL civarında olduğu belirtiliyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzinin yaklaşık 71,27 TL, motorinin 85,06 TL seviyesinde olması öngörülüyor. LPG fiyatı yaklaşık 33,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketi, bayi, nakliye giderleri ve bölgesel koşullara bağlı olarak şehirler ve istasyonlar arasında farklılık gösterebiliyor.

ALANYA'DA ULAŞIM VE NAKLİYE MALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Motorindeki 5,13 TL'lik artış Alanya'daki sürücülerin yanı sıra turizm taşımacılığı, servis araçları, ticari taksiler, nakliye ve tarımsal üretimde kullanılan araçların yakıt giderlerini de artırabilir.

Özellikle motorinin yoğun kullanıldığı ticari taşımacılıkta maliyet artışının ürün ve hizmet fiyatlarına dolaylı biçimde yansıması da gündemde.

100 TL TAHMİNİ YENİDEN GÜNDEMDE

Termopet Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, daha önce yaptığı değerlendirmelerde benzin ve motorin fiyatlarının 2027 yılının ikinci yarısında litre başına 100 TL eşiğini aşabileceği yönünde öngörüde bulunmuştu.

Motorinin yeni artışla 90 TL seviyesine yaklaşacak olması, 100 TL sınırının ne zaman görülebileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak akaryakıt fiyatlarının seyri; petrol fiyatları, döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve uluslararası ürün fiyatlarına bağlı olarak değişebiliyor.

CEMİL DİREKCİ KİMDİR?

Cemil Direkci, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Termopet Akaryakıt A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şirketin resmi kurumsal bilgilerinde Direkci'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğü belirtiliyor.

Uzun yıllardır akaryakıt sektöründe görev yapan Direkci, sektörün fiyat yapısı ve piyasa koşullarına ilişkin değerlendirmeleriyle kamuoyunda biliniyor.