Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova-Çavdır Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 120 yıllık Çavdır Büyük Camii, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Antalya Körfez Gazetesi'nden Yusuf Yavuz'un aktardığına göre, iş makineleri ve hilti kullanılarak başlanan tartışmalı sürecin ardından tarihi yapının yıkılması tepkiyle karşılandı.

Antalya YİKOB tarafından 16 Eylül 2024 tarihinde ihale edilen restorasyon işi, 34 milyon 871 bin 798 TL bedelle Akçaylar Restorasyon firmasına verilmişti. Ekim 2021'de Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projenin başlangıcında, cami zemininde paletli ekskavatör ve iç mekanda hilti ile çalışıldığı belgelenmişti. Yapılan resmi şikayetlerin sonuçsuz kalmasının ardından, geçtiğimiz ay caminin büyük bir bölümü göçerek kullanılamaz hale geldi.

KORUMA KURULU YIKIMI MEVSİMSEL ŞARTLARA BAĞLADI

Yaşanan çökme olayının ardından toplanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 14 Temmuz 2026 tarihli ve 22291 sayılı kararında yıkımın nedenlerini açıkladı. Kurul kararında, yapının ana taşıyıcı duvarlarındaki stabilite problemleri ve kil zemin yapısındaki oturmaların mevsimsel koşullarla tetiklendiği belirtildi. Bu gerekçelerle olay hakkında suç duyurusunda bulunulmasına gerek görülmediği ifade edildi. Ayrıca, iç mekanda ortaya çıkan eski bir mescit kalıntısının korunması için projenin revize edildiği duyuruldu.

İHALE SÜRECİNDEKİ MEVZUAT İHLALİ VE FİRMANIN GEÇMİŞİ

Restorasyon sürecinde öne çıkan bir diğer unsur ise ihale aşamasındaki idari çelişkiler oldu. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 5.8'inci maddesinde yer alan "İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz" kuralına rağmen, Finike'deki projenin ihale komisyonu başkanı ile ihale yetkilisinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı. Denetim dengesini bozan bu durumun yanı sıra, yüklenici firmanın daha önce Antalya Mermerli Plajı sur duvarlarında 182 ton enjeksiyon kullanımı ve Isparta Kutlubey Camii'nde çinilerin matkapla sökülmesi gibi tartışmalı uygulamalarla da gündeme geldiği bildirildi.