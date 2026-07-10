Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Finike ilçesinde mevsim şartlarına bağlı olarak bozulan yolları yenilemek için harekete geçti. Belediye birimlerinden aktarılan bilgilere göre, ilçe genelindeki birçok mahallede eş zamanlı asfalt ve onarım mesaisi yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında Hasyurt Mahallesi sınırlarında bulunan Torunlar ve Milli Egemenlik caddeleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki Bayram Demir Caddesi'ne yeni asfalt döküldü. Ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen ekipler; Alacadağ Mahallesi grup yolu, Turunçova Mahallesi Kapıçay Sokak ve Sahilkent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ise kapsamlı bakım onarım işlemleri gerçekleştirdi.

BORDÜRLER KIRMIZI BEYAZA BOYANIYOR

Yolların yanı sıra yaya ve araç güvenliğini doğrudan etkileyen refüjlerde de düzenlemeler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi tarafından yürütülen çalışmalarda, Eski Mahalle Yayla Bulvarı ve Yeni Mahalle Fatih Bulvarı'ndaki orta refüj ile kaldırım bordürleri yenilendi. Aşırı sıcaklar ve yağışlar sebebiyle silinen bordürler, sürücüler için uyarıcı nitelik taşıyan kırmızı ve beyaz renklere boyandı.

ÇALIŞMALAR NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

İlçe genelinde gerçekleştirilen bu altyapı ve üstyapı hamleleri, özellikle değişen mevsim koşullarında trafik güvenliğini maksimum seviyede tutmak adına kritik bir işlev görüyor. Yenilenen uyarıcı boyalar ve onarılan asfalt yüzeyler, sürüş güvenliğini artırırken bölge halkına daha temiz ve estetik bir kent görünümü sunuyor.