Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A takımlarından SSC Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Haberler.com'dan Alper Kızıltepe'nin aktardığına göre, sarı-lacivertli yönetimin yıldız oyuncu için devreye girdiği belirtiliyor. Spor kamuoyunun yakından takip ettiği bu gelişme, yeni sezon planlamaları kapsamında değerlendiriliyor.

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi yankı uyandıran isimleri kadrosuna katarak büyük bir güç gösterisi yapan Fenerbahçe, forvet hattı için gözünü kararttı. Alanya'daki futbol tutkunlarının ve binlerce sarı-lacivertli taraftarın sonucunu merakla beklediği santrfor arayışında, yönetim dünyaca ünlü yıldızlarla yapılan temasların ardından asıl hedefini Romelu Lukaku olarak belirledi ve operasyon için düğmeye bastı.

HÜCUM HATTINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ: 2 YILLIK DEV İMZA

Sarı-lacivertli yönetim, Belçikalı gol makinesiyle senelik yaklaşık 10 milyon Euro maaş üzerinden 2 yıllık dev bir sözleşme için el sıkıştı. Alanya’nın spor gündeminde de yakından takip edilen bu tarihi hamlenin perde arkasında, Çizme ekibi Napoli ile yürütülen ve kıran kırana geçen zorlu bonservis savaşları yer aldı.

TRANSFERDE KRİTİK EŞİK: YILDIZ GOLCÜDEN NAPOLİ'YE BASKI

Sürecin daha fazla yılan hikayesine dönmemesi için devreye bizzat Romelu Lukaku girdi. Napoli yönetimine kararlı bir şekilde baskı uygulayan tecrübeli forvetin bu resti, kilitlenen görüşmelerin önünü açan en önemli faktör oldu. İki dev kulüp, ödeme planı ve son pürüzleri ortadan kaldırmak için masaya otururken, Lukaku’nun temsilcisi Federico Pastorello işi bir an evvel resmiyete dökmek adına İtalya’ya çıkarma yaptı.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİLERDEN PEŞ PEŞE BİLDİRİM

Küresel spor medyasının nabzını tutan İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe ve Napoli’nin 6 milyon Euro net bedel ile bonuslar içeren pakette el sıkıştığını tüm dünyaya ilan etti. Di Marzio, yıldız ismin sağlık kontrollerinden sorunsuz bir şekilde geçtiği bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Bir diğer transfer gurusu Fabrizio Romano ise, "Romelu Lukaku, Fenerbahçe'de" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya müjdeyi verdi ve İtalyan kulübünden nihai onayın çıktığını duyurdu.

6 MİLYON EURO ÜZERİNDEKİ YENİ TEKLİFE ONAY ÇIKTI

Fabrizio Romano’nun aktardığı sıcak detaylara göre Napoli cephesi, Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro’nun üzerine çıkan revize edilmiş yeni teklifine "evet" dedi. Transferin gerçekleşmesi için kendisine sunulan tüm maddi ve sportif şartları tereddütsüz kabul eden Romelu Lukaku, Türkiye'ye gelmek için valizlerini hazırlamaya başladı.

SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM, GÖZLER RESMİ EVRAKLARDA

Gelinen noktada taraflar arasında her konuda sözlü mutabakat sağlanmış durumda. Bürokratik sürecin tamamlanması, risklerin ortadan kalkması ve transferin hukuki zemine tam olarak oturması amacıyla bugün tüm resmi evraklar son bir kez inceleme altına alınacak.