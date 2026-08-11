Ekran Kartlarında Yeni Zam Dalgası: Orta Segmentte Fiyatlar Yükseliyor

Ekran kartı pazarında fiyat baskısı yeniden güçlendi. Özellikle oyuncuların sistem toplarken ve bilgisayarlarını yenilerken tercih ettiği orta segment modellerde yaşanan artış, yeni donanım almak isteyen kullanıcıların bütçesini doğrudan etkiliyor. Nvidia GeForce RTX 50 ve AMD Radeon RX 9000 ailesindeki fiyat hareketleri, fiyat-performans dengesini de değiştiriyor.

ORTA SEGMENTTE FİYAT BASKISI ARTTI

Yeni fiyat dalgasının en fazla hissedildiği alanlardan biri orta segment ekran kartları oldu. Üretim ve tedarik maliyetlerindeki yükseliş, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden modellerin satış fiyatlarına yansıyor.

Özellikle 16 GB belleğe sahip kartlar, yeni nesil oyunlarda yüksek çözünürlüklü dokular ve artan VRAM ihtiyacı nedeniyle oyuncuların yakından takip ettiği ürünler arasında bulunuyor. Bu nedenle söz konusu sınıftaki fiyat hareketleri sistem toplama maliyetlerini de yukarı çekiyor.

ASUS VE GIGABYTE MODELLERİNDE FİYATLAR YÜKSELİYOR

Asus ve Gigabyte gibi büyük ekran kartı üreticilerinin modellerinde 2026 yılı içinde yeni fiyat artışları görülüyor. Yılın başındaki yükselişlerin ardından gelen yeni hareketlilik, ekran kartı pazarındaki maliyet baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

Fiyat değişiklikleri yalnızca Nvidia GeForce RTX 50 serisiyle sınırlı değil. AMD Radeon tarafındaki bazı modellerde de yükseliş yaşanıyor.

RTX 5060 TI 16 GB FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Fiyat artışlarının öne çıktığı modellerden biri Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 GB oldu. ABD pazarına ilişkin verilere göre kartın medyan satış fiyatının haziran ayından itibaren yüzde 39'a varan artışla 804,99 dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Bazı özel tasarım ve gelişmiş soğutma sistemine sahip modellerde ise satış fiyatlarının üreticilerin başlangıçta açıkladığı tavsiye edilen perakende fiyatlarının çok üzerine çıktığı görülüyor.

Bu tablo, yalnızca üst seviye bilgisayar toplamayı planlayanları değil, orta bütçeyle yeni ekran kartına geçmek isteyen oyuncuları da etkiliyor.

BELLEK MALİYETLERİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Ekran kartı fiyatlarındaki yükselişte bellek ve diğer bileşenlerin maliyetleri önemli rol oynuyor. DRAM ve NAND pazarındaki arz-talep dengesi, ekran kartından SSD'ye kadar çok sayıda bilgisayar bileşeninin üretim maliyetini etkileyebiliyor.

Ekran kartlarında kullanılan yüksek hızlı grafik belleğinin maliyeti de üreticilerin fiyatlandırmasında önemli kalemlerden biri. Buna lojistik, üretim ve diğer bileşen giderleri eklendiğinde perakende fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşuyor.

AMD RADEON TARAFINDA ARTIŞ DAHA SINIRLI

Nvidia modellerindeki yüksek oranlı fiyat hareketlerine karşılık AMD Radeon RX 9000 ailesinde artışların bazı modellerde yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldığı belirtiliyor.

Stok durumu ve bölgesel fiyatlandırma nedeniyle modelden modele önemli farklılıklar bulunuyor. RX 9070 GRE gibi bazı Radeon modellerinin belirli pazarlarda tavsiye edilen satış fiyatına daha yakın seviyelerde bulunabilmesi, AMD'nin fiyat-performans açısından alternatif oluşturmasını sağlıyor.

OYUNCULARIN TERCİHLERİ DEĞİŞEBİLİR

GeForce modellerinin satış fiyatlarının yükselmesi halinde AMD'nin Radeon serisi daha fazla oyuncunun değerlendirdiği bir seçenek haline gelebilir. Ancak ekran kartı seçiminde yalnızca satış fiyatı değil; oyun performansı, ışın izleme, yapay zekâ destekli görüntü yükseltme teknolojileri, güç tüketimi ve VRAM kapasitesi de belirleyici oluyor.

Türkiye'deki kullanıcılar açısından küresel fiyat hareketlerine döviz kuru, vergiler, distribütör maliyetleri ve mağaza stokları da ekleniyor. Bu nedenle ABD veya Avrupa'da görülen fiyat değişimlerinin Türkiye'deki satış etiketlerine aynı oranda yansıması gerekmiyor.

FİYATLARIN YÖNÜ TEDARİK ZİNCİRİNE BAĞLI

Ekran kartı pazarında önümüzdeki dönemin seyrini bellek maliyetleri, üretim kapasitesi ve ürün stokları belirleyecek. Arzın güçlenmesi fiyat baskısını azaltabilirken, bellek ve diğer kritik bileşenlerde yaşanabilecek yeni sıkıntılar yüksek fiyatların daha uzun süre korunmasına yol açabilir.

Yeni ekran kartı almak isteyen kullanıcılar için aynı GPU'yu kullanan farklı üreticilerin modellerini karşılaştırmak da önem kazanıyor. Soğutma sistemi ve fabrika çıkışlı hız aşırtma gibi özellikler fiyat farkı yaratırken, aynı grafik işlemcisini kullanan kartlar arasında oluşan yüksek fiyat farkları her zaman benzer ölçüde performans artışı sağlamıyor.