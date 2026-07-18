Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde daha fazla alana yayılmadan durduruldu. Akçaalan Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda başlayan alevler, bölge sakinlerinin dikkati sayesinde hızla yetkililere bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarın hemen ardından yangın bölgesine hem havadan hem de karadan söndürme unsurları sevk edildi. Alevlerin büyüme riski taşıması üzerine, yangın söndürme helikopteri ile havadan, arazöz ekipleriyle de karadan eş zamanlı bir çalışma yürütüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak olası bir tehlikenin önüne geçildi. Yangının yayılımının durdurulmasının ardından bölgede detaylı soğutma faaliyetlerine başlandığı aktarıldı. Yetkililer, alevlerin çıkış nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.

BÖLGEDE ERKEN İHBARIN ROLÜ

Akdeniz havzasında yer alan ormanlık alanlarda, yangınlara karşı vatandaşların erken ihbarı büyük önem taşıyor. Havadan ve karadan koordine edilen bu tür hızlı müdahale stratejileri, alevlerin büyük çaplı doğa tahribatlarına dönüşmeden engellenmesinde en kritik faktör olarak öne çıkıyor.