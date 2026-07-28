Antalya'nın Finike ilçesinde, deniz yaşamını korumak ve balıklara üreme alanı sağlamak amacıyla üretilen 50 yapay resif denize indirildi. Finike Balıkçı Barınağı açıklarında gerçekleştirilen yerleştirme işlemi, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Yapay Resif Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, Finike ve Kumluca belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Şahin'in açıklamasına göre, yerel yönetimler tarafından desteklenen proje, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir balıkçılık açısından kritik bir rol üstleniyor.

COP31 İÇİN HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Kasım ayında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nin (COP31) bölge için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Şahin, 2026 yılı başında başlatılan Mavi Akdeniz İnisiyatifi ile çevre projelerinin tek çatı altında toplandığını aktardı. Açıklamada, 8 milyar insanın dünyanın taşıma kapasitesini aştığı ve deniz ekosistemini yeniden inşa etmenin bir zorunluluk haline geldiği vurguladı.

YAPAY RESİFLER DENİZ EKOSİSTEMİNE NE SAĞLIYOR?

Yapay resifler, tahrip olmuş veya doğal yapısı bozulmuş deniz tabanlarında canlılar için güvenli barınma alanları oluşturarak Akdeniz'deki biyoçeşitliliği doğrudan destekliyor. Antalya Körfezi genelinde ivme kazanan bu tür deniz koruma yatırımlarının, Alanya gibi turizm ve balıkçılıkla öne çıkan diğer sahil ilçelerindeki deniz suyu kalitesine ve sualtı yaşamına da uzun vadede olumlu yansıması yakından takip ediliyor.

DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Bölgedeki ekosistem seferberliği sadece resiflerle sınırlı kalmıyor. Valilik tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, Serbest Bölge'de denize atık karışmasını önleyen çöp kapanları hizmete alındı. Eş zamanlı olarak Kemer Üçadalar bölgesinde deniz çayırlarının yeniden ekilmesi için çalışmalar yürütülürken, denize dökülen akarsulara çöp tutucu bariyerler kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirildi.