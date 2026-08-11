Finike Gökliman Plajı'nda deniz suyunun renk değiştirmesi, kıyıya vuran atıklar ve ölü balıklar bölge halkında tedirginlik yarattı. Vatandaşların kaydettiği görüntülerin ardından harekete geçen Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), gözlemlerin ötesine geçilerek kirliliğin kaynağının tespiti için yetkilileri bilimsel inceleme yapmaya davet etti.

TORAÇDER

Başkanı Önder Akülkü tarafından yapılan açıklamada, sorunun sadece kıyıdaki birkaç ölü balık veya suyun birkaç metre boyunca renk değiştirmesinden ibaret olmadığı belirtildi. Akülkü, asıl meselenin Finike Körfezi'nin ekolojik geleceği olduğunu vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

BELEDİYEDEN MAVİ BAYRAK VE SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Çevrecilerin çağrısı üzerine Finike Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili derneğe resmi bir bilgilendirme yaptı. Belediye yetkililerinin aktardığına göre, ilçedeki Mavi Bayraklı plajlarda deniz suyu kalitesini ölçmek amacıyla rutin analizler halihazırda düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Belediye birimleri, Gökliman Plajı'nda bir gün önce fark edilen kirlilik vakasıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gerekli ihbarların yapıldığını duyurdu.

DENİZ KİRLİLİĞİ İHBARLARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Akdeniz havzasındaki Mavi Bayraklı plajlarda su kalitesi, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından periyodik olarak denetleniyor. Kıyı şeridinde ani renk değişimi veya deniz canlısı ölümleri yaşandığında, ilk müdahale ve numune alım işlemleri genellikle Sahil Güvenlik ve çevre müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda kirliliğin kaynağı tespit edilerek gerekli idari ve çevresel önlemler alınıyor.

Finike Körfezi'nde yaşanan bu son gelişmenin ardından, bölgedeki deniz suyu numunelerinin sonuçları ve yetkili kurumların yapacağı detaylı incelemeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.