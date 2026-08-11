Antalya'nın sahil ve nehir kıyılarında pandemi sonrası artış gösteren kaçak yapılaşma, ciddi boyutlarda çevre kirliliğine neden oluyor. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar uzanan sahil şeridinde, özellikle tatlı su kaynaklarının denize döküldüğü alanlar işgal altında bulunuyor.

DHA'nın aktardığına göre, 2024 yılı Kasım ayında Aksu Belediyesi tarafından Kumköy sahili ve Aksu Nehri kıyısındaki yaklaşık 1000 kaçak çardak yıkıldı. Bölgede yapılan temizlik çalışmaları sırasında, kumsalın altına gizlenmiş 1500'ü aşkın lağım çukuru tespit edildi.

YIKIM SIRASI HANGİ BÖLGELERDE?

Kumköy'deki temizliğin ardından tahliye süreçleri Serik ilçesine genişledi. Belek ve Boğazkent sınırında yer alan Acısu Nehri kıyısında, balıkçılık faaliyeti bahanesiyle kurulan 300 civarında kaçak yapı belirlendi. Sahiplerine tebligat gönderilen bu alanların boşaltılmaması durumunda, belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) koordinasyonuyla yıkım yapılacağı bildirildi.

KİRLİLİK NEDEN ÖNLENEMİYOR?

Bir bölgedeki yıkımların ardından kaçak yapılaşmanın çevre ilçelerdeki diğer nehir ağızlarına kaydığı dikkat çekiyor. Manavgat sınırındaki Köprüçay Nehri'nin denize döküldüğü noktada sayıları 100'e ulaşan yeni kaçak çardaklar inşa edildiği saptandı. Benzer şekilde Aksu ve Serik sınırındaki Beşgöz Nehri kıyısında da derme çatma yapılar hızla artıyor.

Kanalizasyon altyapısı bulunmayan bu alanlarda barınanların, lağım atıklarını doğrudan nehirlere deşarj ettiği ifade ediliyor. Suya karışan evsel atıklar, içki şişeleri ve kanalizasyon suları, bölgenin doğal ekosisteminde ve turizm alanlarında ağır tahribata yol açıyor.