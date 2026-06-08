HAZIR KURU MAMA VE KONSERVE MAMA SATIN ALINACAKTIR



2026 YILI SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN HAZIR KURU MAMA VE KONSERVE MAMA ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/966114

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 MURATPAŞA/ANTALYA MURATPAŞA/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02423325318 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 - Muratpaşa / ANTALYA



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN HAZIR KURU MAMA VE KONSERVE MAMA ALINMASI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 4. Kısımdan oluşan 4.500 Kg Yavru Köpek Kuru Maması, 21.000 Kg Yetişkin Kedi Kuru Maması, 4.500 Kg Yavru Kedi Kuru Maması ve 6.000 Kg Konserve Kedi Maması olmak üzere Sahipsiz Hayvanlar İçin Hazir Kuru Mama Ve Konserve Mama Alinmasi İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü'nün belirttiği depoya teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Kuru mamaların ve konserve mamaların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü'nün belirttiği depoya teslim edilecektir. Teslimat anılan işe ait teknik şartnamede belirtilmiş olan şekil ve şartlarda gerçekleştirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3(üç) gün içinde işe başlanır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.