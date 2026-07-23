ABD'nin Texas eyaleti, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerel saatle meydana geldiğini ve merkez üssünün Spearman kentinin 38 kilometre güneydoğusu olarak belirlendiğini duyurdu.

USGS tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, 5,7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin sığ derinlikte meydana gelmesi nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok

Yetkililer, depremin ardından bölgede gerekli incelemelerin başlatıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma ya da ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ekiplerin olası hasar tespit çalışmaları için sahada incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Bölgede takip sürüyor

Depremin ardından herhangi bir artçı sarsıntı yaşanıp yaşanmadığı da yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. USGS ve yerel acil durum birimleri, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve olası artçı depremlere karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Texas, ABD'nin yoğun deprem kuşaklarında yer alan eyaletlerinden biri olmasa da son yıllarda özellikle bazı bölgelerde orta büyüklükte depremler zaman zaman kaydediliyor. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların ardından artçı depremlerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.