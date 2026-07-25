Antalya'da Fatih-Havalimanı-Expo güzergahında hizmet veren T1 tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Hattın ikinci etap bölgesinde yaşanan enerji kesintisi sebebiyle, belirli duraklar arasındaki raylı sistem ulaşımı geçici süreyle askıya alındı.

Antalya Ulaşım AŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, arızanın giderilmesi için saha ekiplerinin onarım çalışmaları devam ediyor. Kesintinin yaşandığı Burhanettin Onat, Havalimanı ve Expo durakları istikametinde yolcu mağduriyetini önlemek amacıyla ek tedbirler devreye sokuldu.

ALTERNATİF ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Raylı sistemdeki enerji sorunu tamamen çözülene kadar, iptal edilen seferlerin yerini karayolu ulaşımı aldı. Kurum yetkilileri, Burhanettin Onat durağı ile Havalimanı ve Expo durakları arasında karşılıklı olarak ring otobüslerinin kesintisiz hizmet vermeye başladığını duyurdu. Havalimanı veya Expo yönüne gidecek yolcuların seyahat planlamalarında aksaklık yaşamamaları için bu geçici otobüs hatlarını kullanmaları gerekiyor.

Teknik ekiplerin müdahalesi sürerken, hattın ne zaman tam kapasiteyle yeniden ulaşıma açılacağına dair güncel bilgilendirmelerin kurumun resmi duyuru kanallarından yapılacağı aktarıldı.