Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde yer alan Rauf Denktaş Caddesi'nde kapsamlı bir asfalt yenileme çalışması başlatıyor. Belediyenin duyurusuna göre, 27 Temmuz 2026

Pazartesi günü başlayacak olan çalışmalar sebebiyle caddedeki trafik akışında geçici değişikliklere gidilecek.

Çağlayan Caddesi ile Kardeş Kentler Caddesi arasında kalan güzergahı kapsayan proje dahilinde, havalimanından şehir merkezi istikametine giden yol etaplar halinde araç trafiğine kapatılacak. Asfalt söküm ve serim işlemleri süresince bu bölgedeki trafik akışı, ulaşıma açık olan karşı yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILMALI

Belediye yetkilileri, asfalt yenileme mesaisinin yoğun bir tempoda sürdürülerek yolun en kısa sürede tekrar tam kapasiteyle trafiğe açılmasının planlandığını bildirdi. Sürücülerin çalışma süresince mağduriyet yaşamamaları adına trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca bölgedeki yoğunluktan etkilenmemek için alternatif bağlantı yollarını tercih etmeleri istendi.

HAVALİMANI YOLCULARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Rauf Denktaş Caddesi, Antalya Havalimanı ile Lara ve şehir merkezi güzergahı arasındaki ana bağlantı damarlarından biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle uçuşu olan yolcuların ve turistik transfer araçlarının, tek şeride düşecek trafik akışının yaratabileceği gecikmeleri hesaba katarak havalimanına normalden daha erken hareket etmeleri pratik bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.