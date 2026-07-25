AA'nın aktardığına göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Temmuz'da gerçekleştirdiği periyodik incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye'nin kredi notunda veya görünümünde kısa vadeli bir değişikliğe gidilmediği, ülkenin mevcut "Ba3" notunun ve "durağan" görünümünün korunduğu bildirildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde, Türkiye'nin düşük kamu borcu ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısının kredi notunu destekleyen ana unsurlar olduğu vurgulandı. Özellikle 2023 yılının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen para politikasının enflasyonist baskıları hafiflettiği ve yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak artırdığı ifade edildi.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ NELER?

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerinden dezenflasyon sürecini zorlaştırdığına dikkat çekilen raporda, makroekonomik tahminlere de yer verildi. Moody's, Türkiye'de enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 29, 2027 sonunda ise yüzde 24 seviyesine gerilemesini bekliyor. Ekonomik büyümenin ise 2025'teki yüzde 3,6 seviyesinden 2026'da yüzde 3,4'e yavaşlayacağı, 2027'deki seçimler öncesinde mali teşviklerin olası etkisiyle yeniden ivme kazanacağı öngörüldü.

BA3 KREDİ NOTU VE DURAĞAN GÖRÜNÜM NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası finans piyasalarında "Ba3" seviyesi yatırım yapılabilir eşiğin altındaki kategoride yer alsa da, "durağan" görünüm makroekonomik bozulmanın durduğuna ve risklerin dengelendiğine işaret ediyor. Moody's, yetkililerin enflasyon şoklarına karşı duyarlılığı azaltan yapısal reformları sürdürmesi ve makroekonomik istikrarı kalıcı hale getirmesi durumunda gelecekte bir not artırımının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Kurumun bu yıla ilişkin resmi takviminde Türkiye için 23 Ocak ve 24 Temmuz tarihleri belirlenmiş olsa da, kredi derecelendirme kuruluşları derecelendirme takvimi dışındaki tarihlerde de genel ekonomik duruma ilişkin periyodik değerlendirme raporları yayımlayabiliyor.