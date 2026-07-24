UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, futbolcuların salonda yaptığı core kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli ekip, ısınma hareketleriyle antrenmanın temposunu yükseltti.

Hücum organizasyonları çalışıldı

Isınmanın ardından çabukluk ve koordinasyon çalışmalarına geçen futbolcular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu. Teknik heyet, oyuncuların hem topa sahip olma hem de hızlı pas trafiği konusundaki performansını yakından takip etti.

Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda hücum varyasyonları üzerinde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, gol yollarındaki organizasyonlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hedef turu geçmek

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Polonya deplasmanından avantajlı bir sonuçla ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, rövanş karşılaşması öncesinde oyuncularını hem fiziksel hem de mental olarak en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir çalışma programı uyguladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Teknik heyetin son idmanlarda maçın oyun planına ağırlık vermesi bekleniyor.