Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, hukuk ve sanatı bir araya getiren 5. Tiyatro Günleri tamamlandı. Antalya Barosu ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle 25-30

Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen baro tiyatro toplulukları katıldı.

Antalya Barosu'nun değerlendirmesine göre, Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu'nun kurucularından Avukat Soner Ustaoğlu anısına gerçekleştirilen festival, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Altı gün süren etkinlikte, avukatlar sergiledikleri performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

DÖRT FARKLI İLDEN KATILIM

Festival programı kapsamında Ankara Barosu Tiyatro Topluluğu, İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu, Diyarbakır Barosu Oyuncuları ve Bursa Barosu Tiyatro Advocato ekipleri Muratpaşa'da sahneye çıktı. Farklı temalarda sahnelenen oyunlar, meslektaşlar arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdi. Tiyatroseverler, salonları doldurarak hukukçuların sahne performanslarına yoğun ilgi gösterdi.

HUKUK VİTRİNİNDEN SANAT SAHNESİNE

Hukuk mesleğinin getirdiği yoğun stres ve duruşma salonlarındaki hitabet gereksinimi, Türkiye genelindeki barolar bünyesinde tiyatro faaliyetlerinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bu tür organizasyonlar, avukatların sanatsal yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra, mesleki dayanışmayı ulusal çapta pekiştiren bir platform işlevi de görüyor.

BAŞKAN BOZENER'DEN TEŞEKKÜR

Organizasyonun ardından bir değerlendirme yapan Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozener, tiyatronun hukuk camiasını birleştiren kritik bir kültürel etkinlik olduğunu açıkladı. Sahne alan tüm misafir ekiplere ve salonu dolduran sanatseverlere teşekkürlerini ileten Bozener, dekorundan ışık düzenine kadar arka planda görev yapan ekibin de bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Başkan Bozener, Tiyatro Günleri'nin gelecek yıllarda daha geniş bir katılımla sürdürülmesini hedeflediklerini duyurdu.