Sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla tanınan Mükremin Gezgin, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık dört ay süren tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuştu. İlk duruşmada verilen tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gezgin, kendisini yalnız bırakmayan takipçilerine teşekkür etti.

Kamuoyunda uzun süre gündemde kalan dava dosyasında çeşitli suçlamalarla yargılanan Gezgin’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme süreci ise devam ediyor.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

TikTok ve Instagram'da milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen Mükremin Gezgin, Şubat 2026’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında Gezgin hakkında "yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak", "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları yöneltildi.

Yaklaşık dört ay cezaevinde kalan Gezgin, 4 Haziran 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutukluluk süresini değerlendirerek sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

YARGILAMA DEVAM EDECEK

Tahliye kararı davanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Mahkeme, Mükremin Gezgin hakkındaki yargılamanın tutuksuz şekilde sürdürülmesine hükmetti.

Hukuki süreç kapsamında ilerleyen duruşmalarda dosyaya ilişkin yeni değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Bu nedenle soruşturma ve dava süreciyle ilgili nihai karar henüz verilmiş değil.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tahliye kararının ardından Gezgin'in avukatı Elif Narin Dursun da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dursun paylaşımında, "Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapan Mükremin Gezgin, kendisini merak eden ve destek mesajı gönderen takipçilerine teşekkür etti.

Gezgin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beni merak eden, arayan, soran herkese teşekkür ederim. Biraz toparlanmak, ailemle bol bol vakit geçirmek şu an bana iyi gelecek tek şey. Sizinle sohbet etmeyi çok ama çok özledim. Kendimi iyi hissettiğim ilk anda döneceğim, sohbet edeceğiz. Biraz ailemle vakit geçirmem gerek. Hepinizi çok seviyorum."

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Tahliye kararının ardından Mükremin Gezgin'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Takipçileri geçmiş olsun mesajları paylaşırken, dava süreciyle ilgili yorumlar da dikkat çekti.